Love Is In The Air cosa succede a Eda e Serkan dopo la scoperta del contratto?

Love Is In The Air cosa fa Kaan con la foto del contratto di fidanzamento di Eda e Serkan? È quello che ci chiediamo dopo la visione dell’episodio 13 della stagione 1. Facciamo un passo indietro per ripercorrere gli eventi salienti della puntata.

Durante la cena a casa di Serkan Selin si informa sul fatto se Eda abbia già portato le sue cose lì o meno. In realtà sì. Eda chiede a Aydan se dopo il matrimonio debba chiamarla “mamma” o “mamma Aydan.” Ovviamente è tutta una strategia per far ingelosire Selin.

Eda sostiene che lo chef sia Serkan. Selin ha portato il contratto da firmare a Serkan per la collaborazione di Ferit alla Art Life. Quando Selin entra in casa per recuperare una biro Eda si ricorda del contratto di fidanzamento. Lo ha lasciato in giro! Infatti, in un attimo, Selin lo trova. Ne parla subito con tutti. I due interessati cercano di giustificarsi. Si tratta di un gioco tra innamorati!

Ferit è scioccato e reagisce in modo inaspettato. Poi prega Eda di perdonarlo. Le chiede scusa. Spesso guarda alla loro coppia e vede quanto sono innamorati. Eda promette alla zia che un giorno le racconterà tutto. Ferit, intanto, fa una fotografia di un pezzo del contratto.

Selin ordina a Serkan di stare lontano da Ferit. La ragazza gli lancia una frecciatina: è tempo che si preoccupi della holding.

Eda chiede a Serkan se pensa se sia sua la colpa tutta questa storia della scoperta del contratto. Si rinfacciano a vicenda delle mancanze. “Ho fatto tanto per te stasera” dice Eda. Lui non se ne è neanche accorto?

Love Is In The Air, episodio 13: Eda Yıldız interpretata da Hande Erçel. Credits: Mediaset

Il team è ad Antalya per ritirare un premio. Kaan chiama Ferit e gli chiede come vada a Antalya. Il fidanzato di Selin gli racconta del contratto di fidanzamento. “Ho scattato una foto, così, per ridere” dice Ferit. Kaan finge di essere incuriosito e si fa mandare lo scatto. Love Is In The Air cosa fa Kaan con la foto del contratto? Sicuramente lo sfrutterà per mettere in difficoltà il suo acerrimo nemico Serkan…