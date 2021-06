La cosa più importante che Jonathan Ive ha imparato da Steve Jobs

Durante un evento Vanity Fair del 2014, a San Francisco, l’allora designer di punta di Apple raccontò al direttore della rivista, Graydon Carter, cosa avesse imparato da Steve Jobs. “Steve è stata la persona più concentrata che io abbia mai conosciuto in tutta la mia vita – ha raccontato Ive -. Per lui non era una questione di ‘Oh, lunedì dovrò concentrarmi’. Steve era concentrato ogni singolo minuto”. Questo spiega, secondo Ive, perché in molti percepissero Jobs come un manager severo: il co-fondatore di Apple era solo “magnificamente concentrato” e non aveva tempo per “i comportamenti carini”.