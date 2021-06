in-edicola-sul-fatto-quotidiano-del-16-giugno:-mix-vaccini-i-dottori-di-famiglia:-“vaghezze-inaccettabili”

Il generale – Così parlò un mese fa Figliuolo: “A giugno 1 mln di dosi”. Altro annuncio a vanvera Nonostante le incognite che pesano sulla campagna vaccinale – dopo la decisione del ministero alla Salute e dell’agenzia nazionale del farmaco di ricorrere al mix vaccinale per gli under 60 che hanno ricevuto la prima dose del siero Vaxzevria di AstraZeneca – il commissario all’emergenza Francesco Paolo Figliuolo decisamente non sembra perdere la fiducia. “Questo […] di Natascia Ronchetti

La “scuola d’estate” chiude d’estate. Niente classi a luglio e agosto Il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha parlato per mesi del Piano Estate per costruire “un ponte tra quest’anno e il prossimo”. Le famiglie e il mondo della scuola sono stati caricati di grosse aspettative. Nei fatti, però, più che un ponte, sembra di essere di fronte al salto del fosso con gli istituti che (dai […] di Virginia Della Sala e Francesco Ferasin

M5s gentile Conte fa il capo e a Napoli i 5S si “annettono” il dem Manfredi L’ex premier in campo per le Amministrative – il vertice – Il leader pentastellato lancia l’ex rettore come sindaco giallorosa. E non esclude di collaborare con De Luca: “Si vedrà” di Luca De Carolis e Vincenzo Iurillo

I veleni di Taranto Ilva, il report del ministero: se riparte è danno sanitario “Dalla presente valutazione emerge la permanenza di un rischio sanitario residuo non accettabile relativo a uno scenario di produzione di 6 milioni di tonnellate/anno di acciaio” da parte dell’ex Ilva. Lo hanno scritto i direttori generali di Arpa Puglia, Aress Puglia e Asl di Taranto nella lettera inviata al Ministero per la Transizione Ecologica per […]

Guerre Fredde Grillo attacca “la parata ideologica” della Nato Il riallineamento dell’Italia agli Stati Uniti imposto da Mario Draghi non sembra aver vita facile. Il Garante, nonché fondatore, del Movimento 5 Stelle, infatti, ha lanciato ieri dal suo blog beppegrillo.it una dura bordata contro “la parata ideologica” che a suo dire i Paesi occidentali hanno allestito prima al vertice G7 in Gran Bretagna e […]

“Titti” postiglione Protezione civile, Lady Gabrielli viene promossa a vice di Curcio Nel 2017 se n’era andata senza troppi rimpianti scegliendo l’esilio volontario all’ufficio del Servizio civile dopo anni passati a sgobbare nell’ombra appresso alle emergenze. Ma adesso Titti Postiglione tornerà a casa e dal portone principale: come vice di Fabrizio Curcio, diventato comandante in capo della Protezione civile a febbraio dopo la defenestrazione di Angelo Borrelli. […]

Il libro “Ci aggrappiamo alla scienza solo quando abbiamo paura” Interviste sull’anno che ha cambiato il mondo di Piero Angela

Roma Il muro di Gualtieri fa insorgere i grillini: “Favorisce la destra” L’ex ministro candidato: – “No ad apparentamenti con i 5 Stelle” di Luca De Carolis

Federazione fuffa Renzi il più detestato dagli elettori del Pd Dall’essere il leader più amato – il segretario che doveva “rottamare” la vecchia nomenklatura dem e che nel 2014 portò il partito al 41% alle elezioni europee – all’essere il più odiato. In soli sette anni. Nel mezzo una scissione che ha portato via al Pd ben 50 parlamentari e soprattutto la decisione di aprire […]

Destra B. lancia il “partito unico”, no di fdi e salvini La sorpresa c’è solo per chi è lontano dalle questioni venete. Perché da quelle parti l’adesione del sindaco di Verona, Federico Sboarina, a FdI era nell’aria. Ciò non toglie che per Matteo Salvini e soprattutto Luca Zaia, sia un colpo durissimo, perché era stata la Lega a dare l’imprimatur alla sua candidatura, nel 2017. Ma […] di gi.ros.

Janssen Bari, muore un 54enne dopo Johnson&Johnson Aveva ricevuto il vaccino Johnson&Johnson il 26 maggio Alessandro Cocco, 54enne di Roma morto nella serata di ieri al Policlinico di Bari. Per giorni i medici del Reparto di Rianimazione guidati dal professor Salvatore Grasso hanno tentato di salvarlo, ma le sue condizioni erano apparse critiche fin dal momento in cui era stato ricoverato. Tutto […]

Palazzo di londra “Torzi ricattò il Vaticano davanti al Papa” Il broker vide Bergoglio dopo la “truffa” Nemmeno i due incontri ravvicinati alla presenza “solenne” di Papa Francesco fecero desistere Gianluigi Torzi dalle sue “modalità ricattatorie” nei confronti della Santa Sede. Ne sono convinti i giudici del Tribunale di Roma, che hanno bocciato il ricorso al Riesame del broker molisano. L’imprenditore, accusato dalla Gendarmeria vaticana di “truffa” e “ricatto” per la complessa […]

Dl Sostegni Bis L’emendamento (bloccato) del M5S che smonta il Rdc Stavolta a ingolosire ristoratori e albergatori era stato lo stesso Movimento 5 Stelle. Un emendamento al decreto Sostegni bis – proposto dalla deputata Valentina D’Orso (e in formulazioni simili dalla collega grillina Marialuisa Faro e da Manuela Gagliardi di Cambiamo) – avrebbe obbligato chi percepisce il Reddito di cittadinanza ad accettare lavori stagionali entro 100 […] di Ro. Rot.

Il dossier Trovare nuovi insegnanti di sostegno? Senza fretta… No alla “sanatoria” – Specializzati ma senza concorsi veloci

Il Nicaragua è di Ortega & the family Novembre sembra ancora lontano, ma non per l’ex leader sandinista Daniel Ortega, presidente del Nicaragua dal 2007. Per essere sicuro di vincere le elezioni che si terranno fra sei mesi, Ortega sta facendo incarcerare i candidati presidenziali e gli attivisti dell’opposizione, conclamando la svolta dittatoriale in corso nella piccola nazione centroamericana abitata da sei milioni […]

Ginevra Biden e Putin: ritorno al 1985 L’incontro – Oggi tentativo di disgelo tra Usa e Russia nel posto di Reagan e Gorbaciov di Michela A. G. Iaccarino

Francia Sarko in aula: “Fatture false per le spese elettorali? Mai” La campagna non ci è sfuggita di mano”: Nicolas Sarkozy è stato chiamato ieri dai giudici di Parigi a rendere conto del sistema di false fatture che permise di coprire le spese folli della sua campagna per l’Eliseo nel 2012. Era o no al corrente degli illeciti? In tribunale per la prima volta per il […] di Luana De Micco

Riscoperte Puškin: “Mi sposo, aiuto” “La mia sorte è segnata” – Matrimoni d’autore. E da incubo

Fotografia L’ereditiera senza slip, Sartre e il Pci: che scatto, Umberto Il “nostro” Pizzi ha pubblicato online una piccola parte del suo archivio, dichiarato patrimonio culturale dal Mic: sessant’anni di carriera e migliaia di immagini di M. Cristina Fraddosio