grand-hotel,-anticipazioni-terza-puntata

Grand Hotel – Intrighi e Passioni anticipazioni terza puntata

Grand Hotel – Intrighi e Passioni è su Canale 5: scopri le anticipazioni della terza puntata in onda in prima serata mercoledì 23 giugno 2021!

Prosegue con nuovi intrighi la fiction in costume ambientata in un hotel deluxe di inizio secolo, in una storia che unisce commedia a mistero. Nel cast della fiction targata Bambú Producciones troviamo Pedro Alonso (il mitico Berlino de La casa di carta), Megan Montaner (la più amata ne Il segreto), Yon González (Il sospetto, El internado, Le ragazze del centralino), Marta Hazas (Cuore ribelle, El internado, Velvet).

Scopri qui il cast completo di Grand Hotel – Intrighi e Passioni! Di seguito invece le anticipazioni della terza puntata di Grand Hotel in onda mercoledì 23 giugno a partire dalle ore 21:20 circa.

continua a leggere dopo la pubblicità

Antonio Reyes (Agente Hernando) e Pep Anton Munoz (Ayala) In Grand Hotel. Credits: Mediaset

Grand Hotel anticipazioni episodio 5, Luna di sangue

Una volta scoperta la vera identità di Julio (Yon Gonzalez), Ayala (Pep Anton Munoz) gli chiede inaspettatamente di collaborare alle indagini. Quando però i due si rendono conto di avere a che fare con un serial killer, capiscono di dover chiedere aiuto ad Alicia (Amaia Salamanca) per evitare il prossimo omicidio.

Peccato che nel frattempo Eugenia (Inma Cuevas), impazzita di gelosia, spinga da un balcone la sorella Mercedes (Marta Calvó), adesso tra la vita e la morte. I delitti però non finiscono qui, dato che Ayala insieme ai suoi e Julio assistono all’omicidio di un’altra donna, senza però riuscire ad evitarlo. Più tardi anche Alicia viene inseguita nei corridoi dell’hotel da un uomo con un coltello d’oro, la stessa arma usata per gli altri delitti.

Grand Hotel anticipazioni episodio 6, Il gioiello scomparso

Nel sesto episodio di Gran Hotel Ayala decide di arrestare Julio per omicidio, mentre Alicia prova ad avvertirlo dell’imminente pericolo. Nel frattempo Andres (Llorenç González) ammette alla madre di essere il vero padre del figlio che Belen (Marta Larralde) aspetta da Diego. In realtà il ragazzo desidera soltanto che non venga cacciata via perché ne è innamorato. Tuttavia Angela la odia, ed è per questo che decide di renderle la vita difficile.

continua a leggere dopo la pubblicità

Più tardi Javier (Eloy Azorin) viene sfidato a duello dal generale, salvandosi solo in extremis. Intanto Sofia (Luz Valdenebro), incontrando una ragazza incinta, decide di farla assumere in hotel per tagliare fuori Belen dal patto che aveva fatto con Donna Teresa, che ora le procura una potentissima erba in grado di far abortire.

Ma Belen non ci casca, e prova a far bere un tè fatto con quell’erba a Catalina, perché sia lei ad abortire. Presto però il suo piano le si ritorcerà contro per colpa di Angela (Concha Velasco). Nel frattempo Julio e Alicia scoprono che Diego era l’amante di Cristina (Elena Tarrats), e credono quindi che possa averla uccisa per non farsi scoprire. Così Ayala arresta Diego per l’omicidio della ragazza proprio sotto gli occhi di Donna Teresa (Adriana Ozores), che al momento decide di non intervenire. Arriva intanto un grande colpo di scena! Non solo scopriamo che Cristina (Paula Pendres) è ancora viva, ma è proprio lei a salvare la vita a Julio a un passo dalla morte per mano di Garrido (Miguel Mota), su ordine di Diego (Pedro Alonso).

Grand Hotel quando va in onda su Canale 5? Programmazione

Quando va in onda Grand Hotel – Intrighi e Passioni su Canale 5? Ecco di seguito tutti gli appuntamenti con la serie tv iberica in prima tv assoluta dal 9 giugno 2021.

Prima puntata (episodi 1 e 2) – mercoledì 9 giugno

(episodi 1 e 2) – mercoledì 9 giugno Seconda puntata (episodi 3 e 4) – mercoledì 16 giugno

(episodi 3 e 4) – mercoledì 16 giugno Terza puntata (episodi 5 e 6) – mercoledì 23 giugno

(episodi 5 e 6) – mercoledì 23 giugno Quarta puntata (episodi 7 e 8) – mercoledì 30 giugno

(episodi 7 e 8) – mercoledì 30 giugno Quinta puntata (episodio 9) – mercoledì 7 luglio

ATTENZIONE: la programmazione di Grand Hotel è soggetta a variazioni.

Mediaset Infinity Grand Hotel in diretta e in streaming

continua a leggere dopo la pubblicità

La prima puntata di Grand Hotel è disponibile anche in streaming su Mediaset Play Infinity. Parliamo del servizio targato Mediaset dove recuperare gratuitamente i titoli dei programmi in onda sui canali della rete. In questo caso puoi vedere la prima puntata di Grand Hotel – Intrighi e Passioni in contemporanea alla messa in onda su Canale 5, o puoi recuperarla on demand in un secondo momento.