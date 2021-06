Spread the love











Gessica Notaro è tornata a parlare della sua esperienza dopo l’attacco con l’acido da parte del suo ex compagno: ecco che cosa ha detto. Oggi Gessica si vede più bella che mai. A poco è servita l’aggressione con l’acido che il suo ex compagno Edson Tavares aveva messo in atto per distruggerle la vita: Gessica […]

L’articolo Gessica Notaro, sfregiata con l’acido: “Oggi mi vedo bella e apprezzo molto di più quello che ho” proviene da Leggilo.org.

