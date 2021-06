e-per-parmigiano-e-limoncello,-grande-ritorno-sulle-tavole-d’america

La tregua commerciale tra Europa e Usa divide in due la tavola tricolore: festeggiano parmigiano-reggiano, gorgonzola, limoncello e salame – le vittime innocenti e collaterali del caso Airbus e Boeing – pronti a tornare in forze sul mercato nordamericano senza la zavorra dei super-dazi del 25% imposti nel 2019 da Donald Trump. «Una sovrattassa che solo per il parmigiano valeva 3,5 euro di prezzo in più al chilogrammo» dice il direttore del consorzio Roberto Deserti).