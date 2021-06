Contro aborto e gay, l’università polacca che vuole sfidare le democrazie liberali

I docenti del Collegium Intermarium non hanno pubblicato su riviste importanti, non hanno insegnato nelle principali università. Lavorano in università secondarie o strettamente religiose. Conosciamo da vicino l’università dell’istituto ultracattolico Ordo Iuris. Ordo Iuris ha fondato una sua università con il nome di Collegium Intermarium. Sarà guidata dall’avvocato Tymoteusz Zych, vicepresidente dello stesso Ordo Iuris. I fondatori dichiarano che “la missione del Collegium Intermarium è quella di un contesto per favorire la collaborazione tra gli accademici dei paesi dell’Europa centrale”.