Chiara Ferragni: in arrivo un’importante novità

Chiara Ferragni ha postato delle stories oggi pomeriggio in cui annuncia che domani svelerà alcune importanti novità che riguarderanno il suo brand. Nei post, l’influencer brinda a qualcosa di molto importante che però rimarrà un segreto per le prossime 24 ore.

Ancora novità per la sfavillante carriera di Chiara Ferragni, che soprattutto negli ultimi mesi ha raggiunto traguardi importantissimi.

L’influencer ha preferito non svelare oggi di cosa si tratta, spiegando che domani sarà puntuale nell’annunciare ogni dettaglio: per ora quindi, di cosa si tratti questa novità rimane un mistero.

Chiara ha anche postato sul suo profilo Instagram delle foto in cui, nel suo ufficio, prova a stappare delle bollicine per brindare, ma goffamente non riesce a far volare il tappo.

La bella notizia di Chiara

Chiara Ferragni ha parlato oggi pomeriggio nelle sue Instagram stories di una cosa molto bella che con il suo brand è riuscita a fare.

Leggi anche: Chiara Ferragni: l’influencer danneggia la madre?

La novità uscirà domani su La Stampa, quindi non verrà resa nota prima di domani mattina, ma da come ne parla, anche senza svelare dettagli, Chiara ne sembra molto entusiasta.

Sarà dunque un ulteriore traguardo che si andrà ad aggiungere alle prestigiose conquiste che Chiara ha raggiunto negli ultimi mesi sul fronte lavorativo.

Il brindisi difficoltoso

Per celebrare questa “cosa molto bella” che verrà svelata soltanto domani, Chiara Ferragni ha deciso di brindare nel suo ufficio insieme al suo staff.

Nei suoi post di Instagram Chiara Ferragni mostra delle foto riguardanti una scena molto divertente: l’influencer infatti sembrerebbe non brillare nello stappare bottiglie per i brindisi, e sul post pubblicato poche ore fa, compare una sequenza di facce buffe che Chiara assume durante i suoi tentativi di far volare via il tappo dalla bottiglia, con scarso successo.

Non resta quindi che aspettare domani per scoprire l’importante novità.