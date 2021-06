a-luglio-riapre-la-nostra-scuola-di-cucina!

Siamo contenti di annunciare la riapertura della nostra scuola di cucina a partire dal mese di luglio. Dopo attente valutazioni tecniche, volte ad assicurare al massimo la sicurezza degli utenti e dello staff, nelle prossime settimane si terranno i primi corsi nelle nostre aule a Milano.

Al fine di far rispettare le misure di sicurezza previste dalle autorità e garantire comunque la miglior esperienza di apprendimento possibile, abbiamo attrezzato le nostre spaziose aule per contenere un numero inferiore di partecipanti: ognuno avrà una singola postazione di lavoro, dotata di tutta l’attrezzatura necessaria.

Sono state, inoltre, apportate delle piccole modifiche ai piani didattici, così che lo svolgimento della lezione in postazione permetta comunque di apprendere le tecniche e testare in prima persona le singole ricette.

Potete visualizzare tutti i prossimi corsi in calendario, cliccando direttamente qui. Troverete i grandi classici, come Primi piatti di pesce e Risi e risotti, ma anche tante novità, come i corsi Crostacei, Aperitivo con amici e Cottura sottovuoto a bassa temperatura. Tanti anche i corsi di pasticceria, come Crostate 2.0 e Pasticceria mignon. Abbiamo poi pensato a nuove attività per i bambini e le famiglie, per cucinare insieme divertendosi e imparando.

Abbiamo, inoltre, definito un nuovo calendario per i corsi iniziati e non ancora conclusi, che abbiamo già condiviso con i partecipanti, così da permettere la corretta conclusione dei percorsi.

La validità dei buoni regalo non ancora utilizzati verrà prolungata su richiesta al 30/09/2021. Questa data corrisponde alla data entro cui prenotare, mentre la frequenza può essere anche successiva.