un-posto-al-sole:-lara-sta-per-morire?

Cosa succede a Lara nelle prossime puntate di Un Posto al Sole: la Martinelli muore ed esce di scena? Lunedì 14 giugno 2021 Un Posto al Sole ci fa assistere a un momento davvero agghiacciante della soap.

Protagonista di questa triste scena è proprio Lara Martinelli (Chiara Conti), compagna di Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) invischiata ormai da settimane in uno strano e indecifrabile doppio gioco con Pietro Abbate (Simon Grechi).

Quest’ultimo infatti, dopo aver capito le mosse della donna, decide di rispondere alle sue bugie con un gesto davvero estremo. Dopo averla strattonata, e presa in ostaggio, Abbate prepara una siringa con una sostanza che sembra essere della droga. Subito dopo le scopre il braccio e fa per iniettargliela. Lara sta per morire?

Lara muore?

Arrivano momenti di grande panico in Un Posto al Sole. Scoperto infatti il doppio gioco di Lara, Pietro la prende in ostaggio per farla fuori. Così passano le ore e non si hanno più notizie della donna che sembra scomparsa nel nulla.

Roberto le lascia messaggi sul cellulare senza sosta, ma lei non può rispondere. Lara si trova infatti legata sull’auto di Abbate pronta a ricevere una dose mortale di droga. “Fai buon viaggio“, gli sussurra Pietro prima della fine della puntata. Cosa ne sarà quindi di Lara? Qualcuno alla fine verrà a salvarla?

Dalle anticipazioni della soap italiana scopriamo che per fortuna si tratta di un momento davvero molto difficile per lei, ma alla fine Lara non morirà davvero. Tuttavia, dopo questa dura esperienza, la donna si renderà conto del grave pericolo in cui si è cacciata, e proprio per questo capirà di non potersi più indietro!