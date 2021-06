tutto-sulla-sigla-di-love-is-in-the-air

Love Is In The Air, la canzone della sigla

Love Is In The Air è una serie turca in onda in Italia su Canale 5 da lunedì 31 maggio 2021 alle 15.30. Love Is In The Air (Sen Çal Kapımı) quando va in onda, quindi? A differenza di Mr. Wrong con Can Yaman che dal 14 giugno 2021 viene trasmessa sia al pomeriggio sia in prima serata, al momento questo titolo va in onda solo nella fascia pomeridiana. Love Is In The Air la sigla che canzone ha? Ecco i dettagli sulla musica e sulle sequenze della sigla della soap.

La canzone della sigla di Love Is In The Air è “Romantic (Tema;Sen Çal Kapımı Dizi Müziği) di Aytekin Ataş”.

Love Is In The Air sigla, il significato

Che significato ha la sigla? Nei primissimi secondi di ogni puntata in italiano ci sono dei riferimenti alla trama della soap opera. Ad esempio, quella che segue è l’analisi della sigla trasmessa il 1°giugno 2021, prima dell’episodio 2 di Love Is In The Air in Italia su Canale 5. Gli attori si riconoscono anche se le loro figure appaiono come disegni.

Le due mani legate da manette sono proprio quelle di Eda e Serkan. Nel primo episodio della stagione 1, infatti, la ragazza usa il gadget del matrimonio di Selin per “legarsi” al suo acerrimo nemico.

Le immagini floreali sono un richiamo al lavoro di Eda che – senza vergogna – ammette di essere una fioraia. Al tempo stesso sogna di diventare architetto ambientale.

Nonostante quella tra Eda e Serkan sia una finta relazione, non mancano i momenti di attrazione fin dall’inizio della soap e anche la sigla rispecchia questa condizione.

Dopo qualche puntata di Love Is In The Air ci chiediamo se Serkan e Eda si stiano innamorando.

Spesso Serkan guarda Eda con uno sguardo che lascerebbe intendere che per lui questa farsa sta diventando qualcosa di più.

Come dimenticare il momento prima della loro finta festa di fidanzamento quando Serkan ha chiuso il vestito di Eda, venendo meno a una delle regole del contratto? Nella sigla c’è un riferimento a qualche scena prima: Serkan entra nella stanza dove Eda sta finendo di prepararsi.

L’importanza dei fiori è evidente in tutta la serie fin dal principio con il lavoro di Eda, passando per l’anello che Serkan sceglie per lei e è rimarcato dalla fine della sigla.

Non sono rose, ma in questo caso è proprio vero che “se sono rose fioriranno”…