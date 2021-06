Home » Tv » Temptation Island » Temptation Island: Andrea Zelletta e Natalia Paragoni protagonisti?

Andrea Zelletta, ex concorrente del Grande Fratello Vip, e la fidanzata Natalia Paragoni potrebbero essere i nuovi protagonisti di Temptation Island 2021, manca solo la chiamata ufficiale

Temptation Island, il format tanto amato (e odiato) dalle coppie di tutta Italia, sta per ricominciare e come ogni anno le coppie VIP candidate a partecipare sono tantissime.

Anche quest’anno il programma inizia con aspettative altissime, sopratutto se alcune indiscrezioni indicano come possibili protagonisti Andrea Zelletta e Natalia Paragoni.

Lui, fresco finalista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip firmato da Alfonso Signorini, lei divenuta un personaggio noto al grande pubblico grazie alla partecipazione a Uomini e Donne: una coppia che aiuterebbe non poco la produzione a ottenere ascolti di primissimo piano ma, come sempre, per “sposarsi” è necessario essere in due.

Andrea Zelletta a Temptation Island? Nega, ma apprezza il programma

Per il momento ad esporsi ad dimostrare apprezzamento per il programma è stata solo Andrea Zelletta che ha dichiarato a Superguidatv

“Non siamo stati chiamati. A prescindere dalle intenzioni ci deve essere sempre una chiamata da parte del programma. Non abbiamo intenzione di partecipare a Temptation Island perché sul nostro sentimento ci confrontiamo tutti i giorni. Sono favorevole comunque al programma, perché conosco gli autori e apprezzo il loro lavoro”

Se la carriera da musicista continua ad essere l’impegno primario di Zelletta, mentre la Paragoni si è trasformata in scrittrice per realizzare la sua autobiografia, forse la voglia di partecipare a un programma così importante potrebbe solleticare professionalmente la loro voglia di tornare sul piccolo schermo.

Conviviamo ormai da due anni e il nostro amore è consolidato. Pian piano stiamo costruendo la nostra famiglia. Non abbiamo fretta e non ci piace pianificare. Preferiamo vivere alla giornata senza pensare troppo al futuro

Parole che non escludono un’esperienza quasi estrema a Temptation Island

Fonte foto instagram.com