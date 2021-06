Storie Italiane, Serena Bortone al veleno contro alcuni colleghi “Mi fanno ridere perchè …”

Spread the love











Storie Italiane è una bellissima trasmissione di Rai 1 condotta da Eleonora Daniele e seguita con molto affetto dai telespettatori. Nel corso di una delle ultime puntate trasmesse tra i vari ospiti presenti in studio vi era anche Serena Bortone ovvero la conduttrice di Oggi è un altro giorno. Una particolare intervista nel corso della quale la Bortone si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni su alcuni colleghi. Ma esattamente, quali sono state le sue parole?

Serena Bortone ospite di Storie Italiane

Serena Bortone siamo abituati a vederla spesso in televisione nei panni di conduttrice del celebre programma televisivo ‘Oggi è un altro giorno. Recentemente invece è stato possibile ascoltarla non come conduttrice ma come ospite di un altro programma di successo ovvero Storie Italiane in onda su Rai 1. Nel corso dell’intervista diversi sono stati gli argomenti affrontati, tra questi anche l’importanza del numero degli ascolti di un programma. A tal proposito ecco che Serena Bortone si è lasciata andare ad alcune particolari dichiarazioni e con estrema sincerità ha espresso il suo pensiero sulla questione.

Le parole di Serena Bortone

Gli ascolti per un programma sono molto importanti, tutti i presentatori infatti sono soliti attenzionare tale aspetto e affermare il contrario sarebbe sbagliato. Questo il pensiero espresso da Serena Bortone nel corso dell’intervista concessa a Eleonora Daniele nel programma Storie Italiane. Nello specifico queste le sue parole “Mi fanno ridere i colleghi che dicono che i numeri degli ascolti non gli interessano”.

Le vicende familiari

Nel corso dell’intervista a Storie Italiane che ha visto protagonista Serena Bortone gli argomenti affrontati sono stati molti e diversi tra loro. La presentatrice infatti ha anche parlato della sua famiglia e delle vicende familiari che hanno caratterizzato la sua vita. Ha parlato del rapporto con i genitori e di ciò che le hanno insegnato. Queste nello specifico le sue parole: “Io mi porto un bagaglio di doveristica importante. Sono sempre stata una tosta… Mi sono sempre impegnata senza mai dimenticare un lato di follia”. A proposito dei genitori ha invece dichiarato di essere sempre stata molto legata a loro e ha voluto precisare “Mi hanno insegnato il rispetto, la dignità, ma soprattutto a non avere pregiudizi, fondamentale quando mi approccio a degli ospiti per svolgere interviste”. L’intervista si è poi conclusa con una domanda da parte di Eleonora Daniele la quale ha chiesto alla collega quale sia il suo sogno. Una domanda alla quale la Bortone ha risposto “Il mio sogno? Cerco di vivere nel presente…godiamoci quello che abbiamo”.

