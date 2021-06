silvia-candiani-(microsoft):-le-imprese,-la-pa,-i-cittadini-tra-le-sfide-digitali-dell’italia

Il direttore di Italian Tech, Riccardo Luna, intervista Silvia Candiani, Amministratore Delegato Microsoft per l’Italia dal 6 settembre 2017. Candiani, laureata in Economia all’Università Bocconi di Milano, con un Master in Business Administration conseguito presso l’Insead di Fontainebleau è la prima donna ad aver raggiunto la posizione di Amministratore Delegato Microsoft per il nostro Paese.