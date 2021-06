Pizzium riapre le porte delle sue pizzerie con tante novità per l’estate tra cui la sua iconica Bufalina ora anche senza lattosio!

Spread the love

A partire dall’inizio di giugno, con la riapertura dei ristoranti anche al coperto, PIZZIUM anticipa l’estate e propone un menù ricco di novità in linea con la stagione più calda.

Ripartendo con la leggerezza di chi ha dato il massimo e ora vuole tornare a correre più di prima, le amate pizze regionali cambiano veste per far scoprire ai PIZZIUM LOVERS nuovi sapori più estivi, prediligendo sempre ingredienti DOP e IGP locali di alta qualità.

Ed è così che alla Lombardia si aggiunge a crudo la bresaola, prodotto tipico del territorio valtellinese, insieme a rucola e scaglie di Grana Padano. La Trentino mantiene lo speck IGP e inserisce ricotta di bufala e fiori di zucca, mentre la Veneto cambia totalmente veste per celebrare uno dei piatti tipici della cucina veneziana: le polpette di tonno, accompagnate da pomodori datterini gialli, cipolla caramellata, zest di limone, olive e prezzemolo.

La Toscana in versione estiva è composta da base rossa con pomodori pelati, fior di latte d’Agerola e salame di cinghiale, mentre la Calabria si tinge del rosso dei pomodori pelati e si completa con fior di latte d’Agerola, N’duja di Spilinga e caciocavallo.

La Puglia, preparata con pomodori datterini gialli, capocollo di maialino, burrata pugliese, olive, olio evo, basilico, si arricchisce del tarallo sale, pepe e mandorle sbriciolato. In un mix di ingredienti unico, la Sardegna unisce la morbidezza dell’impasto alla croccantezza delle chips di zucchine, creando un equilibrio perfetto che mira ad esaltare il sapore del Pecorino DOP.

Nuovo ingresso nel menù di PIZZIUM per l’estate 2021: l’iconica Bufalina è disponibile ora anche con mozzarella di bufala senza lattosio, per tutti gli amanti della pizza che purtroppo sono intolleranti a questo ingrediente. Dopo 6 mesi di test è stato infatti identificato il prodotto giusto insieme al caseificio “Le Colonne” dove le mozzarelle vengono delattosate per 24 ore, grazie ad enzimi e senza alcun procedimento chimico, mantenendo tutto il loro sapore e l’alta qualità.

Alle nuove pizze regionali si accosta anche una selezione rinnovata di piatti unici e sfiziosi come le Bruschette con Chips di Zucchine, Salsiccia & Patate al forno e Cavatelli alla Sorrentina, oltre ad una vasta proposta di insalate realizzate con ingredienti di qualità, perfette per pause pranzo fresche e leggere.

Nuove proposte anche tra i dolci: torta caprese e cheese cake alla nutella si aggiungono alla selezione di dolci tradizionali come babà e cannolo siciliano, ricette della migliore tradizione italiana con un pizzico di originalità e innovazione.

Con la riapertura dei ristoranti anche al coperto, il nuovo menù può essere degustato anche all’interno dei punti vendita, compresi quelli di Bologna, Varese e Gallarate che in assenza di dehor erano rimasti chiusi.

Per i clienti che vogliono continuare a gustare le pizze comodamente a casa propria è sempre attivo il delivery tramite l’app di UberEats o il take away ordinando online sul sito ordina.pizzium.com.

I clienti più appassionati possono unirsi alla famiglia dei PIZZIUM Lovers scaricando sul proprio smartphone la PIZZIUM Lovers Card, la carta fedeltà totalmente digitale – disponibile nell’Apple Wallet per iPhone e in Google Pay per Android – che permette di accumulare punti pizza e ricevere tante sorprese dedicate.

PIZZIUM

Nato nel 2017 a Milano da un’idea di Stefano Saturnino, Giovanni Arbellini e Ilaria Puddu, propone la pizza napoletana classica utilizzando il meglio della materia prima italiana. Lo stile PIZZIUM è inconfondibile ma ogni locale è unico perché trae ispirazione dalla terra che lo ospita, senza rinunciare al meglio di Napoli e della Campania.

Grazie al suo approccio creativo e contemporaneo, PIZZIUM si sta affermando in Italia ed è arrivato a quota 20 con 6 locali a Milano, Serravalle, Gallarate, Como, Seregno, Varese, Busto Arsizio, Brescia, 2 a Torino, Roma e Bologna, Parma, Piacenza e Cesano Maderno.

