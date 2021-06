paolo-bonolis-festeggia-60-anni

Ieri, 14 giugno 2021, Paolo Bonolis ha compiuto 60 anni. Il conduttore romano, tra i più amati della televisione italiana, ha ricevuto moltissimi auguri sui social, dove ha postato una simpatica foto in cui mostra fiero la sua torta di compleanno.

In occasione del tanto atteso sessantesimo compleanno di Paolo Bonolis il celebre conduttore ha festeggiato con la famiglia e con gli amici più stretti.

Come ha raccontato suo moglie Sonia Bruganelli tramite social, alla serata erano presenti anche Claudia Ruggeri, ex valletta di Avanti un altro e moglie del fratello di Sonia e Giorgio Meneschincheri, Direttore medico della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli e Presidente di “Tennis and Friends“, un evento di beneficenza a cui Paolo partecipa sempre. Immancabile, poi, Bruno, che per Bonolis è come un fratello.

“Questa mattina mio fratello ha compiuto sessanta anni. Volevo postare una foto nostra insieme (cosa che non faccio mai visto il personaggio) ma mi piace far vedere come questa persona è amata da veramente tutto il mondo. Ci conosciamo e viviamo insieme da tantissimi anni e per me è e rimane PAOLO e basta, amico fraterno con cui ho diviso anni di viaggi, di momenti belli e brutti, a amare e essere amato dalla sua famiglia, insomma una vita insieme. Auguri amico e fratello mio”. Leggi anche: Paolo Bonolis: chi sono i 5 figli del conduttore? Conosciamoli

ha infatti scritto l’uomo sul suo profilo, postando uno scatto che lo ritrae con il suo grande amico. Anche lo stesso Bonolis ha condiviso una foto su Instagram, cosa che visto il suo astio verso i social è davvero rara.

Paolo Bonolis: auguri social per i suoi 60 anni

“SESSANTA” ha scritto Paolo nel suo recente post, che lo ritrae con una bella torta in mano con sopra due candeline da soffiare. La foto in poche ore ha raccolto migliaia di like e di commenti di auguri.

Da personaggi del mondo dello spettacolo a gente comune, infatti, sono tanti quelli che hanno voluto lasciare un pensiero sotto al suo viso sorridente, ricordandogli quanto è amato e apprezzato da tutti!