Oggi è un altro giorno, Memo Remigi fa una terribile gaffe e Serena Bortone è costretta a correggerlo, gelo in studio

Spread the love











“Oggi è un altro giorno”, l’amatissimo e seguitissimo programma condotto da Serena Bortone ieri ha visto Memo Remigi protagonista, suo malgrado, di un’incredibile gaffe che ha costretto Serena Bortone, dopo la pubblicità, ad intervenire per correggere le parole del cantante.

Vediamo cosa è accaduto.

Memo Remigi presenta alcune canzoni di Gianni Bella e dice che l’artista è deceduto

Ieri, durante la puntata di Oggi è un altro giorno che va in onda su Rai1 e che ha come ospite fisso Memo Remigi, si è vissuto qualche momento di imbarazzo.

Memo Remigi che abbiamo detto essere un ospite fisso del programma e curare la parte musicale insieme a Jessica Morlacchi, bravissima cantante e altra presenza fissa all’interno di Oggi è un altro giorno, ieri ha voluto fare un omaggio a Marcella Bella e al fratello Gianni ricordando le loro bellissime canzoni scritte tutte da Gianni Bella, autore formidabile.

In studio c’erano come ospiti Anna Falchi, che in autunno vedremo alla conduzione de I fatti vostri al posto di Giancarlo Magalli e il fratello Sauro. Memo Remigi, nel suo spazio che, appunto, ieri è stato dedicato a Marcella Bella e al fratello Gianni, autore di canzoni meravigliose ha detto: “Gianni Bella e Marcella sono fratello e sorella purtroppo Gianni non c’è più ma ha scritto delle cose fantastiche”.

E poi, dopo questa presentazione, ha iniziato a cantare insieme a Jessica Morlacchi.

La reazione di Serena Bortone alla dichiarazione di Memo Remigi sulla morte di Gianni Bella

Dopo l’esibizione di Memo Remigi e di Jessica Morlacchi che hanno cantato le bellissime canzoni scritte da Gianni Bella, è andata in onda la pubblicità e al rientro Serena Bortone ha precisato: “Preciso che a Gianni Bella gli abbiamo allungato la vita perché è vivo”. In studio tutti hanno riso, lo stesso Memo Remigi che era stato protagonista della gaffe, però, senza commentare in alcun modo la notizia errata che aveva dato.

Anche sul web hanno commentato e c’è chi ha scritto: “In che senso Gianni Bella non c’è più? Cosa mi sono perso? Memo, guarda che sta ancora tra noi fino a prova contraria”.

Qualche tempo fa, Marcella Bella in occasione di un’intervista al Corriere, aveva detto sul fratello Gianni: “dopo l’ictus aveva paura di riavvicinarsi al pianoforte, teme lo stress. Una volta ha improvvisato una melodia, l’ho registrata con il telefonino e ho coinvolto gli altri due fratelli per metterla in musica e scrivere il testo. Quella è la nostra canzone”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...