new-amsterdam-3,-anticipazioni-sulla-quarta-puntata

New Amsterdam 3 quarta puntata, le anticipazioni

New Amsterdam 3 quarta puntata: continua l’appuntamento in prima visione su Canale 5 con New Amsterdam. La quarta serata della terza stagione con da Ryan Eggold va in onda martedì 22 giugno.

Il dottor Max Goodwin guida il personale medico dell’ospedale New Amsterdam di New York. La pandemia ha messo in ginocchio il mondo intero, aumentando le difficoltà nell’accesso al sistema sanitario e le ineguaglianze sociali.

Di seguito la trama degli episodi 10, 11 e 12 della terza stagione di New Amsterdam, in onda martedì 22 giugno su Canale 5 a partire dalle 21.20 circa.

New Amsterdam stagione 3 episodio 10 “Scelte radicali”

Max (Ryan Eggold) deve convincere una paziente nativa americana ad accettare una flebo che potrebbe salvarle la vita, ma in cambio lei chiede di cambiare nome al New Amsterdam, simbolo dello sterminio dei suoi antenati a opera degli Olandesi. La dottoressa Romy Lució (Annabella Sciorra) decide per una riorganizzazione dei reparti che prevede una forte penalizzazione per Oncologia, ma Helen Sharpe (Freema Agyeman) non ci sta. Un paziente con problemi polmonari mette a dura prova le abilità diagnostiche di Lauren (Janet Montgomery) e Floyd (Jocko Sims), che grazie a lui scoprono l’esistenza del poliamore.

New Amsterdam stagione 3 episodio 11 “Calo di pressione”

New York è nella morsa del caldo e Max si rende conto che il New Amsterdam non fa abbastanza per contrastare il riscaldamento globale. Si lancia dunque in una compagna per combattere il cambiamento climatico adottando misure più sostenibili per l’ambiente ma insostenibili per il personale medico, costretto a dover lavorare senza guanti e a somministrare nei reparti pasti non graditi ai pazienti.

Questo provoca contrasti sia con Sharpe, già provata dai continui litigi con Mina (Nadia Affolter), che con Bloom, nonostante la sua fin troppo rilassante settimana di ferie passata a casa con Leyla (Shiva Kalaiselvan). Max però non demorde e riuscirà a far accettare a tutti le sue nuove politiche ambientali.

New Amsterdam stagione 3 episodio 12 “Quando tutto crolla”

A causa di una perdita, crolla il soffitto del Pronto Soccorso, inondando medici e pazienti. Dopo la comparsa di alcuni sintomi viene appurato che si tratta di una sostanza chimica corrosiva.

Mentre Max perlustra l’ospedale in cerca dell’origine dello sversamento, la Bloom fa evacuare il reparto e sottopone tutti a una doccia di decontaminazione. Una paziente arrivata in Pronto Soccorso con delle cesoie da giardino nell’addome rischia la vita a causa dell’esposizione alla sostanza chimica e Reynolds non sa come aiutarla. Alla fine di una giornata terribile, Max riceve una notizia devastante da sua suocera.

New Amsterdam 3 programmazione

Composta da quattordici episodi in tutto, New Amsterdam 3 è trasmessa, a partire dal 1° giugno, ogni martedì in prima visione assoluta da Canale 5 con tre episodi inediti in prima visione assoluta.

Come avvenuto con le precedenti stagioni, pare che anche la messa in onda della terza sarà suddivisa in due parti: la prima dovrebbe concludersi martedì 22 giugno. I restanti due episodi della terza stagione andranno in onda prossimamente sempre su Canale 5.

New Amsterdam 3 in streaming

In streaming, la terza stagione di New Amsterdam è disponibile su Mediaset Infinity, per la visione in diretta o in differita. La piattaforma di video on demand ricomprende i più noti programmi gratuiti delle Reti Mediaset e il grande cinema di Infinity+. L’ex Mediaset Play è accessibile da browser su pc e app per tablet e smartphone.