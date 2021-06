Spread the love

Meteo, Italia baciata dal bel tempo: la colonnina del termometro sale a che grazie alla presenza costante dell’anticiclone

Benedetto anticiclone, che garantirà finalmente condiziono stabili e durature sull’Italia accompagnandoci verso l’inizio dell’estate anche per quello che prevede il calendario. La settimana si è aperta infatti con condizioni ottime praticamente in tutte le regioni e così permarranno per diversi giorni.

Dopo un lunedì soleggiato e afoso, anche oggi le previsioni dicono bel tempo in prevalenza su tutte le regioni. Piccolo intervallo tra mercoledì e giovedì con l’arrivo di qualche temporale che interesserà l’arco alpino anche se le temperature sono segnalate in graduale aumento.

(Getty Images)

Da giovedì pomeriggio è annunciata un’importante intensificazione del caldo su tutto il Paese, a cominciare dal Centro-Sud. Qui tra venerdì 18 e lunedì 21 giugno è attesa la prima ondata di caldo intenso dell’anno. In alcuni casi infatti le temperature massime potrebbero anche superare i 35 gradi. Non così infatti sarà al Nord, con po’ di instabilità pomeridiana sui rilievi e colonnina che arriverà di poco sopra i 30 gradi. Ma in diverse regioni sarà l’afa a farla da padrone.

Meteo, Italia baciata dal bel tempo: oggi le città più calde saranno Firenze e Bologna

Scendendo nel dettaglio delle previsioni per la giornata di oggi, martedì 15 giugno, al Nord è annunciato qualche addensamento nuvoloso sul Friuli Venezia Giulia e su parte del Nordovest però senza precipitazioni associate. Dal primo pomeriggio sarà possibile anche qualche pioggia sui rilievi alpini tra Piemonte e Val d’Aosta oltre che sul Cuneese. Temperature massime fino a 29 gradi a Torino e Milano, fino a 32 gradi a Bologna.

Mare (Pixabay)

Nelle regioni del Centro Italia e in Sardegna invece è annunciata una giornata caratterizzata da tempo stabile e soleggiato. Non sono previste precipitazioni e le temperature arriveranno fino a 33 gradi a Firenze, 29 a Roma e 28 a Perugia.

Infine al Sud e in Sicilia l’anticiclone garantirà anche oggi tempo stabile e soleggiato praticamente ovunque con la possibilità di qualche gradevole brezza. A Palermo la massima sarà di 27 grandi, a Napoli di 29.