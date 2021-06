maurizio-costanzo-diretto-su-barbara-d’urso-la-prossima-stagione-“buone-notizie-…-i-cambiamenti-…”

Spread the love











Da diversi anni ormai Barbara D’Urso è la regina indiscussa di Canale 5. Per tutta la stagione invernale ormai da diversi anni Barbara è stata al timone di diverse trasmissioni televisive, a cominciare da Pomeriggio 5 che va in onda tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì. La domenica è stata invece al timone di Pomeriggio Cinque, negli ultimi anni la domenica sera è andata in onda con live non è la d’Urso. In tutti questi anni sembrerebbe che i suoi programmi abbiamo avuto un grande successo, ma adesso qualcosa è cambiato. Cosa accadrà dunque la prossima stagione? Barbara sarà sempre al timone di questi programmi o ci saranno delle novità? Facciamo un po’ di chiarezza.

Barbara D’Urso, quale sarà il suo futuro il prossimo anno?

Alcune settimane fa, si sono diffuse delle voci e dei rumors riguardanti proprio la prossima stagione televisiva di Barbara D’Urso. Sembrerebbe infatti che il programma che va in onda la domenica sera o meglio che è andata in onda fino a poche settimane fa, è a rischio e potrebbe essere addirittura sostituito. Si parlerebbe Infatti della possibilità che Enrico Papi possa sostituire Live Non è la D’Urso con il programma Scherzi a parte.

Domenica Live sostituito da un programma nuovo e affidato a Lorella Cuccarini?

Ma questa non sarebbe l’unica novità visto che anche Domenica live potrebbe saltare e ci sarebbe la possibilità che Lorella Cuccarini possa essere al timone di un nuovo programma domenicale. È stato proprio in questi ultimi giorni che si è parlato di un programma nuovo che potrebbe essere assegnato proprio alla showgirl che in questa stagione l’abbiamo vista protagonista di Amici di Maria De Filippi nelle vesti di insegnante di ballo.

La conferma di Maurizio Costanzo

Secondo alcuni rumors, alla nota ballerina sarebbe già arrivata una proposta che pare stia valutando. Inizialmente si era detto che queste novità fossero da una parte soltanto delle indiscrezioni e non ci fosse certezza alcuna. Adesso sembrerebbe però quasi certo che Lorella Cuccarini possa essere la nuova conduttrice della domenica di Canale 5. A dare queste conferme sembra essere stato in qualche modo Maurizio Costanzo. “Presto avremo notizie e sono sicuro che saranno buone. Credo che i cambiamenti siano normali in qualsiasi azienda televisiva. Non mi meraviglio che si pensi di portare delle novità nella prossima stagione”. Queste le dichiarazioni di Maurizio, il quale ha anche aggiunto che secondo lui la D’Urso non sarà completamente esclusa dalla rete.

