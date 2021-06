Love Is In The Air Eda e Serkan vanno a convivere davvero?

Chi segue la soap sa che in Love Is In The Air Eda e Serkan vanno a convivere per finta per far cadere nel tranello Selin. Del resto l’intera relazione è una farsa che punta a far ingelosire Selin. Per la durata di due mesi Eda è la fidanzata fittizia di Serkan.

Questo comporta una serie di problemi. Eda ne espone a Figen uno. Se Selin va a casa di Serkan dovrebbe vedere i suoi effetti personali per credere alla convivenza. Fifi ha l’incarico di effettuare il trasloco. Decide di portare con sé Erdem. Serkan torna in ufficio e Figen cerca di mettergli paura. Sono come una persona sola: se Eda è arrabbiata, lo sono anche le sue amiche.

Eda chiede a Figen se abbia preso le sue cose senza essersi fatta vedere da sua zia. Ayfer vede Erdem. Lui le dice che sta aiutando Eda con le cose del trasloco… Melo si inventa che sono cose da dare per beneficenza. Ayfer non crede che Eda vorrebbe dare via le pantofole e la camicia da notte. Anche la camicetta preferita desta qualche sospetto. Fa finta di crederci.

Love Is In The Air Eda e Serkan diventano più che amici?

Love Is In The Air, episodio 12: Eda Yıldız interpretata da Hande Erçel con Serkan Bolat interpretato da Kerem Bürsin. Credits: Mediaset

Aydan non capisce cosa facciano i giovani con gli scatoloni a casa di Serkan, ma lo comprende presto. Le ragazze, non sapendo scegliere, hanno preso tutti gli oggetti di Eda. Eda presenta Aydan alle amiche. È come la Gioconda. Non si capiscono le sue espressioni. Eda ormai, però, prevede ogni mossa della mamma di Serkan.

Aydan consiglia a Eda di studiare la disposizione delle cose in cucina. Secondo la madre di Serkan Selin entrerà anche in camera dell’ex se sarà gelosa. Eda trova il suo rossetto. Serkan l’ha tenuto! Nel frattempo Eda convince che in una casa dove abita una coppia, la donna abbia più spazio nell’armadio. Eda regala a Serkan una tazza. Cambia colore in base all’umore del proprietario: nera se è cattivo, bianca se è di buonumore. Diventa rossa se è innamorato e azzurri se è emozionato.

Seyfi si complimenta con Eda. Anche se sa che questa storia è un gioco, Eda si sta impegnando al meglio. Seyfi commenta che Serkan ha un carattere difficile, ma ha le sue buone ragioni. Spera che alla fine del “gioco” possano restare amici.

Quello che ci chiediamo noi è: in Love Is In The Air Eda e Serkan vanno a convivere davvero? In Love Is In The Air Eda e Serkan diventano più che amici? Secondo noi sì!