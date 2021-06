l’asta-milionaria-per-viaggiare-nello-spazio-con-jeff-bezos

Un biglietto per volare nello spazio il prossimo 10 luglio, su un razzo dell’azienda aerospaziale Blue Origin, è stato venduto all’asta per 28 milioni di dollari. L’identità del vincitore, che parteciperà al primo volo turistico nello spazio insieme a Jeff Bezos, fondatore di Blue Origin, non è stata rivelata e resterà segreta ancora per alcune settimane. Il volo a bordo della navicella turistica spaziale New Shepard durerà 11 minuti.