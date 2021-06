investita-da-una-microcar,-muore-mamma-di-40-anni:-la-figlia-di-5-anni-salva-per-miracolo

Un incidente drammatico costato la vita ad una mamma di 40 anni. È quanto avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì, verso le 20, a San Nicola la Strada, centro di 15mila abitanti a ridosso del capoluogo Caserta.

Rosanna Mastroianni e la figlia di soli 5 anni sono state investite da una microcar nei pressi di piazza della Repubblica, una rotonda molto frequentata per la presenza di un supermercato e di un bar.

La donna era proprio nei pressi del locale e si accingeva ad attraversare quando è transitata la microcar guidata da un minorenne, che ha travolto la donna. Rosanna è stata trascinata e poi rimasta incastrata sotto la piccola vettura: i primi a prestare soccorso sono stati alcuni passanti che ha ‘liberato’ la mamma, che era riuscita ad allontanare la figlia salvandola dall’impatto.

Rosanna è stata quindi trasportata all’ospedale di Caserta per una operazione d’urgenza per una grave emorragia alla milza, ma i medici in serata hanno dichiarato il suo decesso. È praticamente illesa invece la figlia di 5 anni, che se l’è cavata con qualche escoriazione.

Le indagini sull’incidente sono affidate ai carabinieri della stazione di San Nicola la Strada e della Compagnia di Caserta, che hanno acquisito le immagini di videosorveglianza presenti in zona e hanno ascoltato già ieri alcuni testimoni presenti al momento dell’incidente.

La posizione del 17enne alla guida della microcar è al vaglio dei militari dell’Arma.

