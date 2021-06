Eriksen, il commovente video: “Spero di riabbracciarvi”. Giocherà ancora?

Spread the love

Il trequartista Christian Eriksen, dopo essersi stabilizzato in ospedale, ha deciso di registrare un video messaggio in cui saluta i tifosi e li rassicura sul suo stato di salute. Giocherà ancora a calcio? Ecco cosa ne pensa il presidente della SICSport.

Christian Eriksen festeggia la partecipazione della Danimarca al Campionato Euro 2020 (foto di Catherine Ivill/Getty Images).

Christian Eriksen, il trequartista dell’Inter e della Nazionale danese ha avuto un infarto durante la partita con la Finlandia del 12 giugno, valida per la qualificazione al Campionato Europeo. Grazie al pronto intervento del suo compagno di squadra e amico Simon Kjaer, ha ricevuto le migliori cure e adesso è in ospedale dove è stabile e si sta curando.

Eriksen ha voluto diffondere un video in cui tranquillizza tutti gli appassionati di calcio riguardo le sue condizioni di salute. Ha voluto anche ringraziare per i numerosissimi messaggi di affetto ricevuti, anche se ha confermato la gravità di quanto gli è successo: “Ho visto la morte con i miei occhi“.

Eriksen tornerà a giocare? Cosa ne pensano i medici

Christian Eriksen, il messaggio comparso allo stadio sui monitor UEFA dopo il suo malore. Londra, 13 giugno 2021 (foto di by Catherine Ivill/Getty Images).

Eriksen è grato di essere sopravvissuto a questa brutta esperienza ed è riconoscente soprattutto nei confronti dei suoi compagni di Nazionale e dello staff che lo hanno soccorso prontamente. Il giocatore conclude: “Spero di riabbracciarvi presto“. Ma davvero Eriksen potrà tornare a giocare ancora a calcio?

La Gazzetta dello Sport lo ha fatto questa domanda a Lucio Mos, Presidente della Società Italiana di Cardiologia dello Sport, che sottolinea come l’accertamento delle cause dell’attacco di cuore siano fondamentali. Quindi ha concluso: “Con la legislazione italiana dubito che Eriksen potrà scendere di nuovo in campo“.

Ecco il video con il messaggio di Christian Eriksen e la traduzione in italiano:

