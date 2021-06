chiara-ferragni-e-leone-a-gardaland

Una spensierata giornata di giochi per Chiara Ferragni che insieme alla sorella Francesca, ad alcuni amici e al papà di Fedez, ha accompagnato Leone per le varie attrazioni di Gardaland. Nelle stories dell’influencer tutto il divertimento del primogenito di casa Ferragnez.

Un’amabile giornata tra le varie attrazioni di Gardaland. Così Chiara Ferragni ha trascorso alcune ore con il suo Leone tra giostre e trenini in compagnia del suocero , della sorella Francesca e di alcuni amici.

La giornata è stata poi immortalata dall’influencer, dove il piccolo Leone si mostra felicissimo di provare con la mamma diversi giochi presente nel grande parco divertimenti.

A fine giornata, Leone si addormenta stanchissimo tra le braccia di Chiara.

Una giornata al parco divertimenti

“Gardaland we love you so much” scrive in una delle sue Instagram stories Chiara Ferragni, in questo pomeriggio trascorso tra le varie attrazioni presenti nel grandissimo parco divertimenti.

Nelle stories sponsorizzate dell’influencer si vede il piccolo Leone mentre si diverte senza mai fermarsi, passando da una giostra all’altra in compagnia della sua mamma, del nonno, della zia Francesca Ferragni e di alcuni amici della mamma.

così, tra carrozze di Cenerentola, trenini di Peppa Pig e e tanti altri giochi, Chiara Ferragni si mostra super divertita e felice di accompagnare suo figlio in giro per il parco.

Il pisolino tra le braccia della mamma

Nelle sue stories Chiara Ferragni racconta di aver frequentato Gardaland sin dalla sua infanzia. Una tradizione che ora passa a suo figlio, con il quale, scrive l’influencer, ha passato una giornata perfetta, che si conclude con il piccolo Leone esausto e addormentato.

A fine tour dei vari giochi infatti, il piccolino è a corto di energie, e nelle stories compaiono scene dolcissime in cui il fratello maggiore di Vittoria si abbandona ad un sonnellino ristoratore tra le braccia di mamma Chiara, che lo porta in braccio e se lo stringe con amore.