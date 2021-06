Carolina Marconi taglia i capelli prima di iniziare la chemio: “E’ devastante” – FOTO

Spread the love

Carolina Marcone sta attraversando un periodo difficile della sua vita. Oggi ha fatto sapere ai suoi followers di Instagram di aver tagliato i capelli prima di iniziare la chemioterapia

Carolina Marconi (@Instagram)

Carolina Marconi, ex concorrente del Grande Fratello, ha lanciato un messaggio di speranza e positività sul suo account privato di Instagram. La Marconi prossima al primo ciclo di chemioterapia ha tagliato i capelli ed ha caricato la foto del nuovo look mostrandosi splendida come sempre nonostante il difficile periodo che sta attraversando.

La showgirl e attrice venezuelana ha sempre portato i capelli lunghi ma domani pomeriggio, mercoledì 16 giugno, farà il suo primo ciclo di chemio: “ho sempre adorato i miei capelli lisci e neri e mai avrei immaginato un giorno di doverli tagliare così corti …tra poco rimarrò completamente senza nulla come una noce di cocco 😂…tutto questo passerà ,i capelli cresceranno ,l’ importante e’ la salute”.

Queste le parole di Carolina Marconi che hanno commosso i 207mila followers di Instagram. In pochissime ore sono oltre 19mila le persone che le hanno fatto sentire la propria vicinanza, chi con un like e chi invece con un commento. “Sorriso che mette il buon umore”, “Sei sempre bellissima”, “Sei bellissima e sarai ancora più bella nell’anima. Io sono con te”, sono solo alcuni dei messaggi che si leggono sotto al lungo post corredato di foto di Carolina.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO>>> Morta Lisa Banes, nota attrice di Hollywood: aveva 65 anni

Carolina pronta al primo ciclo di chemio: “Chi sta facendo il mio stesso percorso sa che è devastante”

Carolina Marconi (Instagram)

Carolina Marconi ha deciso di accorciare i suoi lunghi capelli neri prima di perderli del tutto a causa della chemioterapia. La showgirl venezuelana naturalizzata italiana ha pubblicato un lungo post su Instagram dove ha scritto che tutto passerà e i capelli ricresceranno aggiungendo però che chi sta facendo il suo stesso percorso “sa che è devastante”.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE QUESTO ARTICOLO>>> Alessia Marcuzzi, colpo di scena in arrivo? I fan aspettano

Carolina ha tenuto a sottolineare che anche se ha il sorriso e cerca di essere positiva, è tutto molto difficile e sarà ancor di più in questi mesi ma nonostante tutto non perderà mai la felicità. “Comunque vedendomi bene nn ci sto poi così male , mi piaccio… certo adesso dovrò vedere come sarò da rasata..”, ha ironizzato l’ex gieffina ed ha poi concluso: “Alla prossima diretta grazie x starmi vicino apprezzo tanto il vostro sostegno. Siete meravigliosi vi abbraccio tutti”.