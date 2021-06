Belen scrive un post sui social per Antonino, il web commenta e la mamma Veronica mai vista così, si infuria “ma come …”

Spread the love











Belen e Antonino formano una bellissima coppia e, anche se lei ha 11 anni più del compagno, questa differenza anagrafica non ha mai inciso su loro amore che va avanti a gonfie vele. Recentemente Belen ha fatto un complimento al suo compagno che a tutti è apparso, più che altro, come una frecciata al suo ex marito Stefano De Martino. Infatti, la bellissima showgirl argentina ha detto che nella sua vita è la prima volta che ha accanto un compagno gentile.

Certo non è stato edificante per De Martino sentirla parlare in questi termini ma almeno pubblicamente non c’è stata nessuna reazione da parte dell’ex ballerino di Amici che ha solo incassato il colpo.

Belen scrive un post indirizzato al compagno Antonino Spinalbanese

Belen, che è sempre molto attiva sui social fatta eccezione per l’ultimo periodo in cui per l’appunto è po’ scomparsa perchè ha dichiarato di avere voglia di viversi questi ultimi mesi della gravidanza in modo molto riservato, ha scritto un post indirizzato al compagno Antonino “Mi fido di te” che fa da corredo ad una bellissimo foto loro in bianco e nero. Subito sono piovuti i commenti del web che non sono stati tutti bellissimi. Infatti, oltre a chi ha fatto i complimenti a Belen o alla coppia per il loro amore bellissimo e anche per la imminente nascita della loro prima bambina Luna Marie che vedrà la luce a metà luglio, c’è anche chi ha scritto così: “Fino al prossimo”, oppure: “Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio“ ma anche chi ha commentato con un: ‘Illusa’, c’è chi ha detto che porta sfortuna fidarsi e c’è anche chi le ha risposto che è evidente che il suo compagno non provi nulla per lei anche se non ci capisce da che cosa si può dedurre un pensiero così importante.

Infine, c’è anche chi ha detto che tra u po’ di tempo la coppia scoppierà.

Sui social interviene la mamma di Belen, Veronica Cozzani

E proprio a chi ha detto di aspettare un po’ di tempo e vedere come va a finire la coppia, ha risposto, molto seccata, la mamma di Belen, Veronica Cozzani che ha scritto così sempre sui social: “Fatti questa domanda: come si può essere tanto negativi?”.

La mamma di Belen ha sempre difeso, a spada tratta, le sue figlie, Belen e Cecilia contro tutto e tutti.

