Alessia Marcuzzi, colpo di scena in arrivo? I fan aspettano notizie sul futuro dell’amatissima conduttrice tv, tutti i possibili scenari

(Instagram)

Estate è tempo di mercato non solo nel calcio. Perché presto tutti gli operatori televisivi nel nostro Paese presenteranno i palinsesti per la prossima stagione, almeno quella autunnale, e arriveranno le prima risposte. Come quelle che aspettano i fan di Alessia Marcuzzi, per adesso tra i sospesi.

La conduttrice romana è fra i molti in casa Mediaset che aspetta di rinnovare il suo contratto e per questo al momento non ha certezze. Secondo le ultime indiscrezioni, la rete ha pensato prima di blindare il futuro della sua regina, Maria De Filippi che è pronta per continuare ancora diversi anni a Cologno Monzese.

Non così è invece pr Alessia che, come anticipa Blogo, rimane ancora senza una prospettiva concreta per il futuro. Più passano i giorni e più la situazione diventa intricata anche se non possiamo ancora parlare di giallo, in mancanza di cadavere (televisivo, ovviamente) e di reato. Quello che risulta finora è una distanza tra le parti e un discorso per il prolungamento del rapporto non ancora intavolato.

Alessia Marcuzzi, futuro tutto da scrivere: le possibili soluzioni a Mediaset

Ma poi ci sono anche i segnali. Alessia Marcuzzi aspettava di condurre anche quest’anno Temptation island Vip e invece il docu reality estivo è stato ridotto ad una sola edizione e la produzione le ha preferito Filippo Bisciglia, già padrone di casa in tute quelle precedenti. Lei ha incassato, ha lasciato sui social il suo dispiacere ma senza fare polemica eccessiva.

(Instagram)

Nubi però si stagliano anche sul futuro de Le Iene, non tanto per il programma in sè quanto per la coppia che ha formato con Nicola Savino, altro conduttore che attende di di conoscere il suo destino. E dopo aver perso L’Isola dei Famosi, con il GF Vip 6 già assegnato, cosa le può rimanere? Forse il nuovo format in arrivo, Star in the Star, per il quale c’è però forte concorrenza. Forse il nuovo reality ‘La Casa Forte’ che potrebbe debuttare la prossima primavera. Ma i dubbi rimangono.