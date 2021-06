Spread the love

Home » Tv » Soap Opera » Una Vita » Una Vita, anticipazioni oggi 14 giugno: Agustina sconvolta dalla lettera di Ursula

Anticipazioni “Una Vita”, puntata del 14 giugno 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap opera spagnola su Canale 5 alle 14.10? Prima di morire Ursula aveva scritto e inviato varie lettere ad alcuni abitanti di Acacias. Agustina riceve una missiva in cui sono svelati drammatici retroscena su Genoveva.

Prima di essere uccisa per mano di Santiago-Israel, su mandato di Genoveva, presente all’assassinio, Ursula ha scritto a vari abitanti del quartiere lettere dove fa delle pesanti rivelazioni.

Quando le missive iniziano a giungere a destinazione si crea scompiglio nel quartiere.

Rosina, per esempio, scopre da una di queste lettere che il marito l’ha tradita e lo affronta.

Agustina riceve uno scritto della Dicenta in cui la defunta le racconta che Genoveva non è la brava persona che finge di essere, bensì una spietata intrigante. La invita ad avvelenarla con la polverina che ha inserito nella busta.

Leggi anche: Una Vita, anticipazioni dal 27 luglio all’1 agosto: il dramma di Agustina

Più tardi, in soffitta, alla presenza di Marcia e Casilda, Agustina affronta a viso aperto Genoveva, insultandola pesantemente e la avverte che intende smascherarla davanti a tutti.

Santiago-Israel, con l’aiuto di Cesareo, scampa all’aggressione di un misterioso individuo armato di coltello.

Becerra porta il coltello a Genoveva, a casa di Felipe, e la provoca, lasciando intendere che pensa ci sia lei dietro l’aggressione.

Felipe sopraggiunge e coglie la tensione tra i due.

L’avvocato inizia a dubitare della fidanzata e confessa all’amico Liberto che il rapporto tra lei e Israel non lo convince. Come non lo convince la scelta di sposare Genoveva.

Nel frattempo Felipe è riuscito a trovare un alibi per Marcia, ingiustamente accusata dell’omicidio di Ursula.

La Sampaio, liberata da Mendez, esce dal carcere e viene accolta dalle altre domestiche con una grande festa.

Arantxa e Cesareo, in partenza per i Paesi Baschi, salutano gli amici del quartiere e i Dominguez.

“Una Vita” va in onda su Canale 5 durante la settimana, da lunedì a venerdì, dalle 14.10 alle 14.45 circa.

Potrebbe interessarti: La casa di carta: chi è Tokyo (Úrsula Corberó), carriera e vita privata

Sabato 19 giugno “Una Vita” vi aspetta sempre su Canale 5 dalle 15.10 alle 16.00 circa e su Rete 4 dalle 21.25 alle 23.30.

Domenica 20 giugno “Una Vita” è trasmessa dalle 14.20 alle 16.10 circa su Canale 5.