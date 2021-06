Sonia Bruganelli, moglie di Bonolis posta una foto mentre prende un aperitivo e il web le si rivolta contro ma lei aveva già precisato che …

Spread the love











Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis è sempre molto attiva sui social e i suoi follower sono tantissimi ma numerosi sono anche i suoi detrattori che non perdono occasione per criticarla. La moglie di Bonolis, come tutta la sua famiglia vive nell’agio e questo suo stato è ricorrente nelle sue foto: abiti firmati, viaggi da sogno, spese pazze tutte testimoniate sulla pagina Instagram.

Chi la segue sottolinea che la sua ostentazione è fastidiosa. Ma Paolo Bonolis ha anche spiegato che la sua, più che ostentazione, è una provocazione perchè lei piace appunto provocare e non si interessa delle conseguenze.

Sonia Bruganelli posta una foto e precede le critiche

Sonia Bruganelli ha postato una foto mentre prende un aperitivo con alcuni amici.

La foto ritrae un paio di scarpe sul tavolo dove è stato servito l’aperitivo al bar.

A quel punto i messaggi di durissima critica le sono caduto addosso a pioggia e c’è chi ha scritto: “Spero non siano le scarpe che hai tolto dai piedi… Poi dici che la gente ti critica… Beh non è certo un bell’insegnamento, né elegante né tanto meno igienico”.

Sonia Bruganelli al bar era in compagnia di alcuni amici tra cui Gabriele Parpiglia che ha anche pubblicato le foto sul suo giornale. C’è anche chi le ha scritto: “Che eleganza le scarpe sul tavolo sono proprio il massimo dell’igiene con il virus portare microbi sulle tavole è cosa buona” oppure “Na’ burina rivestita” ma anche “Che classe, ma l’igiene??? Davvero la scarpa sul tavolo…”.

Ma la Bruganelli, pur essendo abituata a questi continui attacchi social, ha comunque voluto precisare come stavano le cose e così ha risposto postano un’altra foto: “La scarpa è nuova. Non iniziate con i ‘pipponi’ sull’igiene e quant’altro. Scarpa tolta dalla scatola”.

Infatti, precedentemente aveva postato altre foto mentre faceva shopping in negozi di lusso e acquistava scarpe ma anche dell’altro.

Sonia Bruganelli, nonostante questo suo lato del carattere così diretto nell’ostentare il lusso e la sua vita agiata, vive da anni un grande dolore che ha voluto raccontare. La nascita della sua prima figlia Silvia ha comportato uno stravolgimento nella sua vita perché, a causa di una malformazione cardiaca, ha subito un intervento che l’ha portata ad avere dei ritardi nella crescita. Questa situazione, per la Bruganelli, è stata molto difficile da affrontare tanto che ha raccontato che per i primi mesi ha addirittura “abdicato al suo ruolo di mamma”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...