paolo-bonolis:-sonia-bruganelli-gelosa-dell’ex?

Oggi Paolo Bonolis compie 60 anni. Per l’occasione, così, Novella 2000 ha deciso di intervistare la sua ex, Laura Freddi. Il gesto non è stato troppo gradito dalla moglie del conduttore, Sonia Bruganelli, che sui suoi social ha fatto notare tutto il suo disappunto.

Oggi, 14 giugno 2021, Paolo Bonolis spegne 60 candeline. Il conduttore è uno dei più amati delle televisione e proprio per questo sono stati davvero moltissimi quelli che gli hanno dedicato un pensiero o un augurio.

Per l’occasione Novella 2000 ha anche contattato la sua storica ex, Laura Freddi, chiedendole di raccontare del suo rapporto con il conduttore e di riservargli una dedica speciale.

Un profilo Instagram, però, ha fatto notare il poco tatto messo nell’intervistare la showgirl piuttosto che la moglie di Paolo e così anche la Bruganelli stessa ha commentato la cosa con ironia!

Sonia Bruganelli: sostituita con Laura Freddi?

Di recente Novella 2000, giornale che porta la firma di Roberto Alessi, ha deciso di intervistare Laura Freddi e di chiederle di raccontare qualche retroscena sulla sua storia con Paolo Bonolis, che proprio oggi compie gli anni.

Sempre Alessi, poi, su Libero ha pubblicato un articolo dedicato invece a Sonia Bruganelli, moglie del conduttore e madre dei suoi figli. Così quando il profilo social de “La Portinaia” ha fatto notare che finalmente è stato dato spazio anche alla consorte dell’uomo anche Sonia si è detta d’accordo.

“Ah dai, dopo la Freddi si sono ricordati che esiste anche la moglie!”

si legge nel post che la Bruganelli ha ri-condiviso e commentato scrivendo “In Extremis”, con tante faccine divertite.

Tra Paolo e la sua ex le cose sono molto pacifiche e persino tra le due donne c’è un bel rapporto. Sonia, però, magari avrebbe voluto avere l’esclusiva (o almeno la priorità) nel fare gli auguri al marito. Che ne penate? Voi vi sareste innervositi?