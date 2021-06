paolo-bonolis-compie-60-anni-e-roberto-alessi-intervista-la-ex-laura-freddi,-il-commento-al-veleno-della-moglie-sonia-bruganelli

Spread the love











Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno sempre dato l’impressione di essere una coppia molto affiatata e innamorata. I due, che oltre alla vita personale condividono anche la vita lavorativa, si fanno sempre fotografare tutti insieme quando viaggiano o condividono momenti della loro vita privata. Ma, recentemente, Sonia Bruganelli intervistata da Francesca Fagnani nella trasmissione Belve ha detto tutt’altro lasciando i telespettatori a bocca aperta, Infatti, la moglie di Bonolis ha detto che dopo quasi vent’anni di matrimonio, ognuno fa la propria vita aggiungendo che è normale che sia così.

E così sono iniziate a girare le voci che tra i due ci sia aria di crisi.

Per i sessant’anni di Bonolis Roberto Alessi ha intervistato la ex Laura Freddi

Paolo Bonolis, oggi 14 giugno, compie sessanta anni, importante traguardo.

Per l’occasione Roberto Alessi sul suo giornale ha pubblicato l’intervista che ha fatto alla ex più famosa di Bonolis, Laura Freddi che ha rilasciato delle dichiarazioni di grandissima stima e affetto nei confronti di Bonolis: “Oggi nessuno ci farebbe caso, ma all’epoca la differenza d’età fece scalpore. In realtà Paolo è sempre stato un giocherellone, un Peter Pan. Quei dieci anni di differenza tra di noi non si sentivano assolutamente. Anzi, alle volte lui era più ragazzino di me. Io ero una ‘giovane matura’ per come ero saggia”. La Freddi ha detto che non ricorda neppure più perchè si sono lasciati, che lui per lei è stato importantissimo, che lui che ha molti anni più di lei e le ha insegnato tanto, le suggeriva che libri leggere e le ha ampliato gli orizzonti ma poi ha anche detto di essere amica della moglie, Sonia Bruganelli e che spera che quanto prima le due famiglie si possano frequentare e stare più tempo insieme: “Non riusciamo a vederci per via del lavoro e della situazione sanitaria, speriamo di riuscire a incontrarci prima o poi con le nostre rispettive famiglie”.

La reazione di Sonia Bruganelli all’intervista di Laura Freddi

Dopo che è uscita l’intervista fatta da Roberto Alessi a Laura Freddi in tanti hanno commentato che sarebbe stato più carino, in occasione dei sessant’anni di Bonolis intervistare più la moglie che una ex e la Bruganelli non ha perdo l’occasione per confermare con una dichiarazione molto piccata: ‘Beh, insomma, magari una telefonata alla consorte si poteva fare per i 60 anni di Paolo piuttosto che chiamare la sua ex’. Ma tant’è!”

