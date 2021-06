mr.-wrong-in-prima-serata:-anticipazioni-14-giugno-2021

Anticipazioni Mr. Wrong in prima serata lunedì 14 giugno 2021

Lunedì 14 giugno Mr Wrong sbarca in prima serata su Canale 5 con tre episodi inediti! Parliamo della serie turca con protagonista l’amatissimo Can Yaman e la bella Özge Gürel, già protagonisti di un’altra soap di successo come Bitter Sweet – Ingredienti d’amore.

Con una media di oltre 2.000.000 di spettatori record nel day-time, Bay Yanlis, nel titolo originale, approda quindi anche nella prima serata di Canale 5, ogni lunedì dalle ore 21:15 circa! Continua a leggere l’articolo per scoprire le anticipazioni di Mr Wrong in prima serata lunedì 14 giugno 2021 su Canale 5!

Can Yaman (özgür) e Özge Gürel (Ezgi Inal) in Mr Wrong. Credits: Mediaset

Mr. Wrong episodio 12

Nell’episodio 12 di Mr. Wrong Ezgi (Özge Gürel) e Ozgur (Can Yaman) riescono finalmente a lasciare l’isola per poi giungere sani e salvi a casa. In seguito Ezgi si rende disponibile ad organizzare la serata della cerimonia dell’Henne per Ebru, la sorella di Ozgur.

Mr. Wrong episodio 13

Dopo aver fatto amicizia tra di loro, Ozgur, Ezgi, Cansu (Fatma Toptaş), Deniz (Cemre Gümeli), Levent (Gürgen Öz) e Ozan (Serkay Tütüncü) organizzano una gita in barca prima della festa di matrimonio di Ebru. Tuttavia la gita è rimandata in seguito all’arrivo improvviso di Serdar (Sarp Can Köroglu). Il dottore infatti, amico dello sposo, è anche lui invitato alla festa.

Tuttavia Serdar si presenta in compagnia della sorella Yesim (Ecem Karavus), proprio la giornalista che ha scritto su Ozgur l’articolo “L’uomo sbagliato”. Il dottore però, vedendo Ezgi in compagnia di un altro uomo, inizia a pensare male. Così Levent, per convincerlo che i due non stanno insieme, si inventa che Ozgur stia solo fingendo per far ingelosire Yesim, di cui sarebbe segretamente innamorato.

Mr. Wrong episodio 14

Mentre Serdar si dimostra sempre più interessato ad Ezgi, Sevim (Lale Basar) e Nevin (Feri Baycu Güler), istigate da Fitnat (Deniz Özerman), fanno pressione su Ozgur e Ezgi affinché si fidanzino ufficialmente. Tutto ciò costringe però i due a correre ai ripari inscenando finte discussioni basate sulla gelosia e altre assurde ipotesi di parti prematuri. Sentendo questi assurdi discorsi, Sevim e Nevin fanno subito un passo indietro, mentre Ozgur e Ezgi possono la loro missione compiuta.