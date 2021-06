Ingredienti per Gelato

500 g latte

125 g zucchero

6 tuorli

100 g panna fresca

100 g mandorle amare

un baccello di vaniglia

Ingredienti per Mini tatin

140 g zucchero

80 g burro

4 mele Golden

2 rotoli di pasta sfoglia

un baccello di vaniglia

Ingredienti per Salsa al cocco

250 g latte di cocco

zucchero

amido di mais

Durata: 9 h 20 min Livello: Per esperti Dosi: 8 persone

Per la ricetta delle mini tatin con cocco e gelato alla mandorla amara, tritate le mandorle, mettetele a bagno nel latte e lasciatele in infusione per tutta una notte in frigorifero. Portate a bollore il latte con le mandorle e il baccello di vaniglia aperto a libro. Mescolate i tuorli con lo zucchero, filtratevi sopra il latte, mescolate bene e riportate sul fuoco fino alla temperatura di 82° C. Togliete dal fuoco, incorporate la panna, mescolate ancora e versate nella gelatiera. Avviate l’apparecchio.

Mini tatin: Dividete a metà le mele, sbucciatele, detorsolatele, poi rosolate in padella

con lo zucchero, il burro e il baccello di vaniglia aperto a libro, sul fuoco al minimo per 10-12 minuti, cioè fino a quando non saranno ben caramellate. Disponete le mele caramellate

in 8 stampini da tartelletta e coprite con un disco di sfoglia

di diametro di poco maggiore, rincalzando leggermente il bordo. Infornate a 190°C per 15-17 minuti. Sfornate e ribaltate subito.

Salsa al cocco: Mescolate il latte di cocco con mezzo cucchiaio di zucchero e 1 cucchiaio

di amido di mais. Verificate che non ci siano grumi, poi cuocete per 5-8 minuti dal bollore, cioè fino a quando la salsa non si sarà addensata. Servite le mini tatin con il gelato alla mandorla amara e con la salsa al cocco in ciotoline a parte. Completate a piacere con scaglie di cocco fresco.

Ricetta di Davide Brovelli