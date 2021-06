Ingredienti

600 g melanzane lunghe

150 g ricotta

un cetriolo

olive taggiasche snocciolate

olio extravergine di oliva

aceto

sale

menta

pepe

Durata: 35 min Livello: Facile Dosi: 4 persone

Per la ricetta delle melanzane arrostite con ricotta cremosa, sbucciate le melanzane, lasciandole intere e con il picciolo. Arrostitele in una padella antiaderente con un velo di olio per 10 minuti, quindi giratele e proseguite la cottura per altri 5 minuti, appoggiandovi sopra un peso. Salate, spegnete la fiamma e lasciatele intiepidire, sempre con il peso appoggiato sopra, poi tagliatele a fette dello spessore di un cm.

Lavorate la ricotta, mescolandola bene con un cucchiaio di olio e un pizzico di sale, finché non sarà diventata cremosa. Sbucciate il cetriolo, tagliatelo in 4 parti per il lungo ed eliminate i semi, quindi dividetelo in grossi pezzi e, infine, in bastoncini. Condite con olio, sale e aceto. Servite le melanzane con la ricotta, cremosa i bastoncini di cetriolo e una cucchiaiata di olive taggiasche snocciolate. Condite con menta e pepe.