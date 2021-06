isola-dei-famosi:-andrea-cerioli-dedica-per-ignazio-moser

Dopo l’Isola dei Famosi, Andrea Cerioli ha voluto dedicare un post speciale su Instagram per il suo nuovo amico Ignazio Moser. Un post davvero commovente per Moser che ha segnato profondamente Cerioli

I reality show estremi sono così: possono distruggere rapporti o creare amicizie profonde che dureranno per sempre: lo sanno bene Andrea Cerioli e Ignazio Moser, una coppia di amici nata durante il programma che ha sorpreso tutti per il profondo affetto nato tra i due ragazzi.

L’Isola dei famosi ha visto l’ex tronista Cerioli e l’ex protagonista del Grande Fratello Vip Ignazio Moser, dare vita a un rapporto vero che è riuscito a superare la rivalità (naturale) che un programma come questo può far nascere, gettando le basi per un’amicizia inaspettate ma sopratutto vera.

Leggi anche: L’Isola dei Famosi, chi è Ignazio Moser? Carriera e vita privata

Andrea dedica un post a Ignazio per ringraziarlo

E così Andrea ha voluto prendersi 5 minuti per scrivere un post ad Ignazio, un post per ringraziare l’amico della bellissima avventura vissuta insieme: nel post Andrea sottolinea come Ignazio abbia trasmesso amicizia, onestà e gentilezza, tutti valori rari nella società di oggi