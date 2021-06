In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Giugno: Aveva già scritto alla Lorenzin sul carcere duro e detto: “Han risposto che portano avanti le mie richieste”

L’uomo che custodisce i segreti delle stragi ha scritto al ministero della Giustizia. Non a un ufficio qualsiasi che si occupa di detenuti: Giuseppe Graviano ha preso carta e penna per rivolgersi direttamente alla guardasigilli Marta Cartabia. Lo ha fatto praticamente subito dopo la formazione del del governo di Mario Draghi: il nuovo esecutivo ha […]

Lo stop ad astrazeneca Il caos del mix vaccinale De Luca: non lo faremo Speranza: “Allineatevi” . La Campania chiede chiarimenti. Ipotesi quarantena per gli arrivi da Londra

In Marocco chi si oppone al re diventa uno stupratore In un anno tutte le richieste di libertà provvisoria per Soulaimane Raissouni sono state respinte. Il 3 giugno il giornalista è comparso in tribunale, sul banco degli accusati, irriconoscibile, dopo 57 giorni di sciopero della fame, prostrato su una sedia, incapace di tenersi in piedi, il corpo ridotto pelle e ossa, il viso scarno, trattato […] di Rachida El Azzouzi e Rosa Moussaoui

Che succede? Le rinnovabili ferme al palo: aste deserte e obiettivi lontani Sono considerate dagli ambientalisti le grandi assenti nella programmazione energetica del ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, ma soprattutto da qualche anno sono le grandi assenti nel mercato energetico italiano. Tra progetti per il gas, idrogeno e aperture al mini-nucleare, delle fonti di energia rinnovabile e delle sue infrastrutture ci si ricorda quasi esclusivamente quando […]

Ferrovie Sud preso in giro: l’alta velocità aiuta i costruttori e i più ricchi Con il Pnrr arrivano miliardi per infrastrutture costossisime, senza stime di traffico e con effetti ambientali negativi. Al Meridione serve occupazione stabile in settori avanzati

Sarantis Thanopulos – Lo psicoanalista “I giovani sono frutta da spremere. Traditi con gli open day” Una società con la bocca piena della parola “giovani”, che intesta il programma europeo di ripresa alla “next generation”, che quotidianamente lacrima sui debiti che addosseremo “a chi viene dopo di noi”, e poi li arruola come target e un po’ se ne frega della loro vita. Professor Sarantis Thanopulos è successo con gli Open […]

PIETRE & POPOLO Per rifondare l’università stacchiamo i ritratti dai muri Al Magdalen College di Oxford gli studenti che gestiscono uno spazio comune (la Middle Common Room) hanno deciso (votando) di rimuovere dalla parete il ritratto della regina Elisabetta che essi stessi avevano appeso lì nel 2013. Gli studenti hanno scritto che volevano creare un “luogo accogliente per tutti”, e che per alcuni di loro “le […]

L’intervista – Prestigiacomo, poliziotto al G8 “A Genova c’era un piano per reprimere i no global” Vent’anni dopo un poliziotto in pensione racconta in un libro il G8 di Genova e il suo disgusto per la feroce repressione del movimento no global: “C’era un disegno per fermarlo”, dice Gianluca Prestigiacomo, autore di G8. Genova 2001. Storia di un disastro annunciato (Chiarelettere). Simpatizzante della sinistra, era entrato in polizia negli anni 80. […]

Riforma del Movimento Conte dà gli indizi: addio ai 2 mandati e 5S “partito light” Parla l’ex premier – “Rivoluzione gentile”

In casa dem Primarie per pochi intimi: a Torino votano in 11 mila Una partecipazione che imita i numeri della Piattaforma Rousseau: appena 11 mila in una città di quasi 900 mila abitanti. E un vincitore, il capogruppo del Pd in Sala Rossa, Stefano Lo Russo, che non sfonda “quota 50 per cento” e, anzi, si ferma al 38,6 (con solo 400 preferenze in più del secondo). Quanto […]

La sai l’ultima? Austria Un soldato 29enne si fa arrestare per essersi tatuato una svastica su un testicolo Notizie che riconciliano con la giustizia: un soldato austriaco è stato condannato a 19 mesi di carcere per una svastica tatuata sul testicolo. Il savio 29enne militare, racconta il Daily Mail, si è ubriacato come una spugna e ha consentito […]

Altri luoghi Arabia Saudita MbS con Reign spia i “nemici” del suo regno Non c’è un prodotto destinato al controllo della popolazione che non finisca nella bacheca speciale di Mohamed Bin Salman, principe ereditario e re di fatto dell’Arabia Saudita. L’ultimo acquisto in tema di spionaggio degli oppositori e controllo interno, di chiama Reign ed è stato venduto da una società informatica israeliana: è uno spyware che compromette […]