il-robot-che-sorveglia-la-casa-e-interagisce-con-bimbi-e-animali

Con la telecamera a infrarossi tiene sotto controllo la casa, ma Ebo Air permette anche di far interagire i membri familiari e rallegrare la vita di cani e gatti

Famiglia, cane e gatto ma pure la sorveglianza della casa. Non si risparmia, almeno sulla carta, Ebo Air, l’ultimo robot sviluppato dalla compagnia di Hong Kong Enabot per agevolare la vita casalinga e stimolare gli animali domestici. In grado di muoversi in maniera fluida su tutte le superfici, moquette e tappeti inclusi, grazie all’abbinamento tra ruote e motore, conta su una telecamera a 1080p con modalità notturna a infrarossi, doppio altoparlante e microfono per consentire una comunicazione bidirezionale, sfruttando la rete wi-fi. Con l’app dedicata ogni componente del nucleo familiare può interagire a distanza con chi è in casa, oltre che con Fido, potendo rallegrare la conversazione con una serie di animazioni digitali ed effetti utili, in particolare, per tenere desta l’attenzione del cucciolo.

Capace di rotolare, danzare, alternare soste improvvise ad accelerazioni, Ebo Air fotografa e registra (anche per 24 ore, inviando una notifica in caso siano ravvisate attività sospette) scene in qualsiasi momento, archiviando i dati nella scheda SD in dotazione. Con l’intelligenza artificiale integrata, inoltre, può identificare, tracciare e seguire persone e animali presenti in casa, con la funzione anti-caduta e l’editing automatico dei video a completare il profilo di un robot da utilizzare per più attività. Chi sia interessato, lo trova qui al costo di circa 105 euro, con consegne in programma dal prossimo novembre.