il-mondo-straordinario-di-zoey-2,-dal-14-giugno-su-raiplay

Il mondo straordinario di Zoey 2 stagione uscita, dal 14 giugno su RaiPlay

Il mondo straordinario di Zoey 2 ci sarà. I primi sei episodi della seconda stagione sono disponibili sulla piattaforma della Rai dal 14 giugno, in esclusiva prima visione per l’Italia, a seguito dell’esordio americano avvenuto lo scorso 5 gennaio sulla rete NBC. I restanti sette episodi approderanno su RaiPlay nel corso del mese di settembre.

Torna la serie musical ideata dallo sceneggiatore e produttore americano Austin Winsberg, tra gli autori di Gossip Girl. Risale al giugno dello scorso anno l’annuncio ufficiale della rete americana NBC, network che negli Stati Uniti trasmette la serie.

Una co-produzione Lionsgate Television e Universal, Zoey’s Extraordinary Playlist è considerato il titolo esordiente più forte su NBC della stagione televisiva 2019/2020. A seguito del suo debutto, avvenuto oltreoceano il 7 gennaio 2020, la serie musical ha totalizzato una media di 7,9 milioni di spettatori ad episodio trasversalmente al pubblico televisivo e alle visioni sulle diverse piattaforme on demand e in streaming.

Il mondo straordinario di Zoey 2 trama, anticipazioni

Da sinistra: Jane Levy e John Clarence Stewart in una scena di “Lo straordinario mondo di Zoey”. Credits: Lionsgate Television e Universal Television via Rai Play

Al centro della seconda stagione è ancora una volta Zoey (Jane Levy) alle prese con la tragica perdita del padre mentre cerca di elaborare il lutto insieme ai suoi cari.

La vita della giovane programmatrice però è sempre più complicata. Anche in questi nuovi episodi Zoey, capace di inchiodare allo schermo il pubblico giovane con le sue incredibili capacità, ascolta ed esplora i pensieri più intimi delle persone a lei vicine e si lascia travolgere dalla magia della musica e della danza.

Ma i cambiamenti e i poteri di Zoey colpiranno anche altri ambiti della sua vita, compresi lavoro e amore, complicando e rendendo alquanto goffa la sua quotidianità con dinamiche nuove, divertenti e ricche di sorprese.

Dopo la fine della prima stagione andato in onda negli Stati Uniti lo scorso maggio, il creatore Austin Winsberg ha svelato alcune anticipazioni sulle storie che scandiranno la seconda stagione.

“C’è molto di più che voglio fare con Mo (Alex Newell) nella seconda stagione”, ha detto Winsberg, anticipando nuovi sviluppi per Mo che probabilmente riguarderanno il fidanzato Eddie (Patrick Ortiz).

Novità in vista anche per Max (Skyler Astin), migliore amico di Zoey (Jane Levy) della quale è (non più così segretamente) innamorato. Nel corso della stagione 2 faremo la conoscenza della sua famiglia: “Penso che non abbiamo ancora fatto un tuffo abbastanza profondo nel retroscena di Max, quindi c’è un intero filo della storia che voglio approfondire con Max e suo padre in particolare, che ha menzionato un paio di volte nel corso della prima stagione” ha spiegato Winsberg.

Il cuore della serie rimarrà la famiglia Clarke, alle prese col devastante lutto di Mitch (Peter Gallagher). Zoey, la madre Maggie (Mary Steenburgen), il fratello David (Andrew Leeds) e la cognata Emily (Alice Lee) si stringeranno per affrontare la perdita del loro amato padre e marito. “La parte più importante, soprattutto per la famiglia e per Zoey (Levy), è come elaboriamo un lutto del genere e come andare avanti, che aspetto ha il passaggio e come possiamo riprenderci e superarla?” si chiede Winsberg, anticipando la traiettoria narrativa della stagione 2.

Il mondo straordinario di Zoey 2 cast, attori e personaggi

Mary Steenburgen e Jane Levy ne Lo straordinario mondo di Zoey. Credits: Lionsgate Television e Universal Television via Rai Play.

Nei panni della protagonista troviamo la giovane attrice americana Jane Levy, conosciuta per il suo ruolo da protagonista nella commedia Suburgatory, trasmessa dalla rete americana ABC dal 2011 al 2014. In Italia, la serie è stata trasmessa sulle reti Mediaset.

Completano il cast Skylar Astin (Crazy Ex-Girlfriend) nella parte di Max, il migliore amico di Zoey. Alex Newell (Glee) è Mo, che abita vicino a Zoey e lavora come deejay, John Clarence Stewart (Marvel’s Luke Cage) veste i panni di Simon, collega di Zoey. Esce di scena Lauren Graham (Una mamma per amica): l’interprete di Joan, la capa di Zoey alla SPRQ Point, appare brevemente soltanto all’inizio della seconda stagione.

La vincitrice Premio Oscar Mary Steenburgen (Last Man on Earth) è Maggie, madre di Zoey, mentre sono stati promossi al cast regolare in vista della stagione 2 gli attori Andrew Leeds e Alice Lee nelle rispettive parti di David e Emily, fratello e cognata di Zoe, entrambi avvocati e in dolce attesa.

Al cast regolare dei nuovi episodi si uniscono anche Kapil Talwalkar nel ruolo di Tobin, un coder che lavora con Zoey, e Michael Thomas Grant nelle vesti di Leif, il rivale di Zoey in ufficio

Peter Gallagher (The O.C.) ha interpretato Mitch, il padre di Zoey, nel corso della prima stagione. Difficilmente sarà una presenza fissa nella seconda, salvo qualche sporadica apparizione in flash-back, sogni o ricordi.

Tra i nuovi volti anche Oscar Nunez (The Office) nei panni del terapista di Zoey, il dottor Tesoro, Katie Findlay (Le regole del delitto perfetto) nelle vest di Rose, amica d’infanzia di Max, e la leggenda di Broadway Bernadette Peters (Mozart in the Jungle) nel ruolo di Deb, una donna rimasta vedova da poco che Zoey incontra alle onoranze funebri.

Appaiono nella seconda stagione anche Alvina August (Tatiana Morris), Felix Mallard (Aiden), David St. Louis (Perry), Chip Zien (Alan), Ashlie Atkinson (Nova), e Rocco Morris (August).

Il mondo straordinario di Zoey 2 puntate, quante sono

Da quante puntate è composta Il mondo straordinario di Zoey 2? Il network americano ha confermato tredici episodi per la seconda stagione della serie musicale, un episodio in più dunque rispetto alla prima stagione.

Andrew Winsberg funge da creatore e produttore esecutivo. Accanto a lui gli altri produttori sono Kim Tannenbaum ed Eric Tannenbaum, Paul Feig, David Blackman, Daniel Inkeles e Sam Laybourne. La serie è una produzione Lionsgate Television in associazione con Universal Music.

Il mondo straordinario di Zoey streaming, dove vederla

Dal 14 giugno saranno disponibili su RaiPlay i primi sei episodi in boxset, in doppia lingua italiano e inglese.

Se negli Stati Uniti gli episodi de Il mondo straordinario di Zoey figurano nel catalogo di Peacock, il servizio streaming targato NBCUniversal, in Italia è RaiPlay a rendere disponibile le puntate in esclusiva.