il-garante,-il-ministro-e-la-app-io:-uno-scontro-da-evitare

Lo scontro fra il Garante Privacy e il ministro Vittorio Colao non è una buona notizia. Intanto nel merito: un servizio importante, decisivo per la ripresa di una vita normale, il certificato verde, non sarà per ora disponibile su IO, la principale app della pubblica amministrazione, usata da oltre undici milioni di persone. Motivo: “criticità riscontrate”. Infatti con un distinto provvedimento l’Autorità “ha ordinato in via d’urgenza alla società PagoPA di bloccare provvisoriamente alcuni trattamenti di dati effettuati mediante la predetta app che prevedono l’interazione con i servizi di Google e Mixpanel, e che comportano quindi un trasferimento verso Paesi terzi (es. Usa, India, Australia) di dati particolarmente delicati (es. transazioni cashback, strumenti di pagamento, bonus vacanze), effettuato senza che gli utenti ne siano stati adeguatamente informati e abbiano espresso il loro consenso”. Tecnicamente, una bomba: la principale app della trasformazione digitale del paese sarebbe fuorilegge; e il Garante scrive che su questi temi “l’Autorità aveva già richiamato l’attenzione con diversi provvedimenti del 2020 fornendo peraltro indicazioni per rendere conforme l’uso dell’app alla normativa sulla privacy”. Insomma, vi avevamo avvertiti e ve ne siete infischiati.

La replica è arrivata subito con un comunicato congiunto del ministro Colao con PagoPa, la società pubblica che gestisce la app IO, per smentire categoricamente che dati particolarmente delicati dei cittadini finiscano in paesi non europei e quindi dove la protezione dei dati personali è molto più blanda. Chi ha ragione? Può il Garante aver preso una simile cantonata affermando una cosa tecnicamente falsa? E può il ministro smentire il Garante se non è tecnicamente sicuro di quel che afferma? Oggi ne sapremo di più: quello che abbiamo capito, parlando con gli interessati, è che ci sono tracciamenti di dati che effettivamente portano fuori dall’Unione europea ma si tratta di dati di scarso valore, “tutti quelli importanti sono blindati nella UE”. Vedremo se è così. Ma si tratta di uno scontro pericoloso, che si doveva evitare: la privacy nell’era digitale sta diventando un diritto sempre più importante e sempre più abusato. E d’altro canto sono sempre più frequenti segnali di insofferenza delle imprese e della politica verso un tema visto come “un intoppo burocratico”. Un anno fa, al tempo di Immuni, sembrava che sarebbe stato giusto e inevitabile far partire una sorveglianza digitale di massa per contrastare la pandemia, ma ha prevalso la tutela di un nostro diritto fondamentale. Non perché la privacy debba prevalere sulla salute pubblica, ma perché la tutela della salute non deve diventare un pretesto per limitare le nostre libertà quando non sia strettamente necessario. E per Immuni non era necessario.

Ora la privacy torna sotto attacco. Questo scontro non sembra rafforzare il Garante: la politica non ne approfitti per sbarazzarsi di un presidio fondamentale delle nostre libertà.