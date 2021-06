i-top-influencer-su-twitter:-renzi,-pausini-e-jovanotti-tra-gli-sportivi

Twitter nasce nel 2006 come servizio per condividere messaggi brevi da 140 caratteri. Nel tempo il numero dei caratteri è stato raddoppiato e sono state aggiunte tutte le modalità espressive presenti sugli altri social, dai video alle storie. Il social oggi ha 199 milioni di utenti giornalieri a livello mondiale, mentre in Italia si attesta su una audience media mensile di circa 11 milioni di persone. Di recente l’azienda ha svelato la volontà di offrire agli influencer delle opportunità di monetizzazione dei propri contenuti e si appresta ad introdurre delle funzioni a pagamento per gli utenti. Twitter è sempre stato il territorio dei giornalisti e dei politici, ma secondo Buzzoole la classifica dei 10 profili più seguiti, che vivono in Italia, è quasi monopolizzata dagli sportivi , così come avviene su Facebook.

10. Aaron Ramsey. Con 3,2 milioni di follower, l’attuale centrocampista della Juventus apre questa classifica. Su Twitter condivide i momenti più importanti delle sue partite, anche se con meno frequenza rispetto a quanto fa su Instagram.

9. Matteo Renzi. In nona posizione, con 3.3 milioni di follower, troviamo un politico che usa Twitter dal 2009 e ne ha fatto il suo principale mezzo di comunicazione. Qui condivide le sue opinioni e le proposte del suo partito.

8. Laura Pausini. In ottava posizione, con 3.4 milioni di follower, troviamo la famosa cantante che, come avviene su Facebook, condivide con i suoi fan i momenti speciali che caratterizzano la sua vita.

7. Gianluigi Buffon. Il portiere della Juventus occupa la settima posizione con 3.52 milioni di follower. Come su altri canali, qui trovano spazio foto e riflessioni legate alle partite giocate.

6. Mario Balotelli. In sesta posizione, con 3.56 milioni di follower, troviamo il calciatore del Monza, che però su Twitter si definisce ancora “attaccante del Brescia”. A giudicare dalla frequenza dei tweet, non si può dire che sia un social che aggiorna frequentemente.

5. Lorenzo Jovanotti. Con 3.75 milioni di follower Lorenzo si posiziona al quinto posto di questa classifica. Con i suoi tweet condivide alcune delle sue canzoni più belle ed è solito ritwittare i contenuti realizzati da altri cantanti o artisti del mondo dello spettacolo.

4. Juan Cuadrado. In quarta posizione, con 3.9 milioni di follower, troviamo un altro calciatore della Juventus. Cuadrado utilizza questo social per condividere le sue riflessioni sulle partite appena giocate.

3. Pedro Rodriguez. L’attuale giocatore della Roma occupa la terza posizione con 4.8 milioni di follower. Come gli altri calciatori pubblica contenuti legati alle partite, agli allenamenti e alla sua carriera.

2. Valentino Rossi. Al secondo posto, con 5.53 milioni di follower, troviamo il pilota di moto più amato in Italia. Valentino condivide su Twitter, così come su Instagram, le immagini delle gare, dei box e dei dietro le quinte.

1. Cristiano Ronaldo. In prima posizione, anche in questa occasione, con 92,2 milioni di follower, troviamo sua maestà Cristiano Ronaldo. La sua fama planetaria è inarrivabile e, salvo cessioni da parte della Juventus, rimarrà a lungo il leader in questa classifica che considera chi vive in Italia.

Vincenzo Cosenza è esperto di marketing e CMO di Buzzoole. Dell’incrocio tra marketing e tecnologia scrive sul suo blog vincos.it.