gf-vip-6,-l’indiscrezione-pazzesca:-svelato-il-nome-del-primo-concorrente

Alfonso Signorini avrebbe già provinato un noto personaggio per il prossimo GF Vip 6, già favorito per la vittoria.

Secondo Matteo Bortuzzo, i limiti esistono solo nell’anima di chi è a corto di sogni. Il nuotatore di 22 anni è diventato tristemente famoso alle cronache per essersi ferito in un agguato nella periferia di Roma fra il 2 ed il 3 febbraio 2019, a seguito del quale è rimasto paralizzato dalla vita in giù.

In seguito, furono trovati i due responsabili della sparatoria, che ammisero di aver colpito Bortuzzo per errore e vennero condannati a 16 anni di prigione. Iniziò così il calvario del nuotatore, che regì immediatamente dando un’incredibile prova di forza. Ne ha parlato nel suo libro “Rinascere. L’anno in cui ho ricominciato a vincere” edito da Rizzoli.

GF Vip 6, ecco l’indiscrezione che vede il nuotatore Bortuzzo nel reality

Il nuotatore Manuel Bortuzzo, probabile concorrente del prossimo GF Vip 6 (foto Instagram).

Bortuzzo aveva già espresso il desiderio di partecipare ad un reality show. Vorrebbe infatti mostrare a tutti com’è la quotidianità di un disabile, dal momento che ha notato che molte persone non sanno come avvicinarsi a lui. Secondo il portale Dagospia, Alfonso Signorini l’avrebbe accontentato, invitando il nuotatore al GF Vip 6.

Bortuzzo avrebbe quindi accettato immediatamente, anche perchè lo scopo del Grande Fratello è proprio quello di mostrare la vita dei concorrenti così com’è, con tutti i difetti e le risorse che ha ogni persona. Per Manuel, che ha l’aspetto di Stefano De Martino e la grinta di Alex Zanardi, in molti pronosticano già la vittoria del GF Vip 6.