g7,-la-reazione-di-pechino:-“fatti-distorti-e-ingerenza-negli-affari-interni”

Arriva dall’ambasciata cinese a Londra la prima dura reazione alla conclusione del G7 in Cornovaglia. “Ingerenza negli affari interni”. Questa l’accusa ai leader del G7 mossa questa mattina dal portavoce dell’ambasciata. Il comunicato finale del vertice che si è tenuto in Cornovaglia, secondo il portavoce, “distorce i fatti” in merito allo Xinjiang, Hongkong e Taiwan e “diffama” la Cina”. “Rivela ulteriormente le intenzioni sinistre degli Stati Uniti e di alcuni altri Paesi”, sostiene.