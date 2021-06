Fontana incontra i consoli in Franciacorta: eccellenza per la produzione di vino e la qualità dei luoghi.

E’ stato un invito a raccontare le bellezze e i prodotti della Lombardia nei propri Paesi quello che il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha rivolto ai rappresentanti consolari di 35 Paesi durante l’incontro organizzato ad Erbusco, nel Bresciano, organizzato dalla Regione con il Consorzio Franciacorta.

All’appuntamento, Fontana ha ricordato che “da lunedì saremo in zona bianca e quindi potremo tornare a viaggiare e visitare luoghi come questi”.

“La Franciacorta è un’eccellenza sia per la produzione che per la qualità dei luoghi – ha aggiunto – per la qualità delle realizzazioni prodotte nelle diverse cantine del Consorzio, vini che stupiranno”. Si tratta di “un territorio di tradizione in cui saper fare e passione – ha rimarcato Fontana – hanno generato prodotti di assoluta qualità, che il mondo merita di conoscere. Qualità e sicurezza, sostenibilità e tracciabilità della filiera, sono gli elementi che caratterizzano la produzione del Consorzio”.

“Raccontate ai vostri cittadini che qui, in Franciacorta, in Lombardia – ha invitato -, si vive bene, circondati da paesaggi meravigliosi e con l’opportunità di assaggiare specialità locali ricche di storia e di tradizione accompagnate da vini di levatura mondiale”. La Lombardia vanta 5 Docg, 21 Doc e 15 Igt e un export vino che valeva 284 milioni di euro nel 2019. (ANSA).