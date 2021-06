fedez-esclusiva-con-coca-cola:-la-nuova-bottiglia

Oggi alle 14 è uscito il video ufficiale di Mille, successo dell’estate di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti. Nel video viene mostrato in anteprima il nuovo design della bottiglietta di Coca-Cola Zero che sarà sul mercato a partire da luglio.

Nel videoclip ufficiale di Mille, Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti non sono le uniche star a comparire in tutto il loro splendore.

Sul set del video della nuova hit anche la nuovissima bottiglietta Coca-Cola Zero che arriverà sul mercato il prossimo luglio.

Ad annunciare la novità è stato il rapper, che nelle sue Instagram stories ha parlato del restyling dell’iconica bottiglietta comparso per la prima volta proprio nel suo video.

La nuova Coca-Cola Zero: l’annuncio di Fedez

Un po’ come quando nel 2020 Baby K cantava “Ti ho in testa come Pantene” nella sua hit con Chiara Ferragni e poi nel video di Non Mi Basta Più comparivano i prodotti per capelli del marchio menzionato, anche in Mille Orietta Berti canta “Labbra rosso Coca-Cola” nel ritornello e nel video, immancabilmente, compare la celeberrima bevanda sorseggiata a bordo piscina da alcune comparse.

Leggi anche: Mara Venier, furiosa contro gli haters di Achille Lauro

Poco dopo il lancio del video di Mille, oggi pomeriggio, Fedez ha annunciato dalle sua Instagram stories che le boccette che compaiono in varie scene sono in realtà il nuovo design delle bottigliette Coca-Cola Zero che verranno messe in vendita a partire dal prossimo luglio.

Il cameo della bottiglietta

La nuova bottiglietta di Coca-Cola Zero non viene mai totalmente inquadrata, ma nel video di Mille, le scene a bordo piscina con meravigliose modelle che prendono il sole e si dissetano con l’iconica bevanda ghiacciata sono costellate di riferimenti al marchio in questione, tra i più popolari al mondo.

I dettagli e le differenze con la bottiglia che siamo abituati a vedere nei bar e nei supermercati sono quindi poco individuabili, e probabilmente bisognerà attendere luglio per scorgerne autonomamente le modifiche apportate.