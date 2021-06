Ecofuturo tv 2021, la quarta puntata: “Turismo e mobilità sostenibile sono possibili”

Quarta puntata della terza stagione per EcoFuturo Tv, la trasmissione che ci presenta le soluzioni della speranza alle grandi sfide ambientali, attraverso innovazione tecnologica e scelte consapevoli.

Licia Colò, offre diversi spunti interessanti per ridurre l’impatto ambientale dei nostri viaggi; un servizio da Foiano (AR), sull’inaugurazione della prima stazione self service CNG ad opera di Snam4Mobility; anche Jacopo Fo, co-fondatore di Ecofuturo, ci invita a riflettere sulla mobilità sostenibile; a Faenza (RA) per il GreenGoBus, l’innovativo servizio di minibus elettrici comodo, ecologico e totalmente gratuito; quindi Michele Dotti, col suo stile ironico e leggero, in una riflessione sui trasporti; un servizio nel quale Davide Stroppa di Teon presenta i vantaggi della geotermia diffusa per le abitazioni; il progetto di Ecofuturo per rendere facilmente accessibili a tutti le auto elettriche; infine Maurizio Melis parla di mobilità sostenibile e di come districarsi tra le tante informazioni che circolano su auto elettriche, ibride o a carburanti alternativi.