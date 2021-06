diocesi-di-alba:-nomine-e-avvicendamenti,-donne-e-laici-ai-vertici-della-curia-albese

Marco Brunetti, Vescovo di Alba

Martedì 8 giugno, nella giornata di fraternità sacerdotale celebrata in cattedrale, il vescovo Marco Brunetti ha comunicato avvicendamenti e nomine nella diocesi di Alba.

L’incontro è iniziato con un ricordo del canonico Francesco Chiesa, il cui profilo è stato tratteggiato da don Renato Gallo. Nella celebrazione eucaristica che è seguita monsignor Brunetti ha invitato i suoi sacerdoti a vivere la fraternità guardando al canonico che è «per noi un esempio e un modello e guardando a lui e al suo ministero noi possiamo proseguire quell’opera di evangelizzazione di cui siamo i prosecutori nell’oggi, nel presente di quest’epoca così difficile.

Monsignor Marco è poi passato a comunicare le nuove nomine nel servizio alla diocesi e alle comunità locali. Molte sono le parrocchie interessate. Mentre spiccano nella Curia le nomine della ragioniera Silvia Trinchero a economo diocesano e direttore dell’ufficio amministrativo della diocesi, e della dottoressa Sara Fissore nominata direttore amministrativo del Seminario diocesano; un altro laico, Micael Isnardi, guida l’ufficio per la pastorale sociale e del lavoro.

Rinunce accolte

Capello don Giuseppe rinuncia alle Parrocchie di S. Martino in Vezza d’Alba e S. Dalmazzo in Castellinaldo, per raggiunti limiti di età

Gallo don Franco rinuncia alle Parrocchie di Trasfigurazione del Signore in Alba, Frazione Mussotto, Immacolata Concezione in Alba – Frazione Piana Biglini e S. Rocco in Alba – Frazione Scaparoni, per raggiunti limiti di età

Gallo don Renato rinuncia alle Parrocchie di Ss. Cosma e Damiano e S. Giovanni Battista in Alba, per raggiunti limiti di età

Nomina di Parroci

Mollo don Francesco e Montoya Martin del Campo don Sergio, mantenendo i precedenti incarichi diocesani, sono nominati Parroci in solidum (Mollo don Francesco moderatore) delle Parrocchie di Maria Vergine Assunta in Santa Vittoria d’Alba, S. Paola in Santa Vittoria d’Alba – Frazione Cinzano, Natività di Maria Vergine in Monticello d’Alba, S. Ponzio in Monticello d’Alba – Frazione Villa e S. Grato in Monticello d’Alba – Frazione Casà (Unità Pastorale 12)

Negro don Bernardino, mantenendo l’incarico di Parroco della Cattedrale di S. Lorenzo e i precedenti incarichi diocesani, è nominato Parroco delle Parrocchie di Ss. Cosma e Damiano e S. Giovanni Battista in Alba (Unità Pastorale 1)

Olivero don Edoardo è nominato Parroco delle Parrocchie di S. Andrea e Ss. Antonio e Maurizio in Magliano Alfieri, S. Giovanni Battista in Castagnito e S. Giuseppe in Castagnito omonima Frazione (Unità Pastorale 6)

Pelisseri don Antonello è nominato Parroco delle Parrocchie di Maria Vergine del Carmine in Grinzane Cavour, Maria Vergine Immacolata in Grinzane Cavour – Frazione Gallo, S. Lorenzo in Castiglione Falletto, Santa Croce in Diano d’Alba – Frazione Valle Talloria, S. Sebastiano in Serralunga d’Alba e S. Frontiniano in Sinio (Unità Pastorale 21)

Rabellino don Emiliano, mantenendo i precedenti incarichi diocesani, è nominato Parroco delle Parrocchie di Ss. Pietro e Paolo in Neive, Patrocinio di S. Giuseppe e N.S. delle Grazie in Neive – Frazione Borgonuovo, S. Pietro in Vincoli in Camo, Ss. Giacomo e Cristoforo in Mango, S. Donato in Mango, S. Giorgio in Neviglie (Unità Pastorale 18)

Voghera don Pierluigi, mantenendo i precedenti incarichi diocesani, è nominato Parroco delle Parrocchie di Trasfigurazione del Signore in Alba – Frazione Mussotto, Immacolata Concezione in Alba – Frazione Piana Biglini e S. Rocco in Alba – Frazione Scaparoni (Unità Pastorale 4)

Le nomine dei Parroci diventeranno effettive alla data dell’ingresso, a partire dal 1° settembre 2021

Nomina di Amministratori Parrocchiali

Bolla don Corrado, mantenendo i precedenti incarichi diocesani, è nominato Amministratore parrocchiale delle Parrocchie di S. Martino in Vezza d’Alba e S. Nicolao in Monteu Roero, S. Anna, S. Bernardo e S. Grato in Monteu Roero, omonime Frazioni (Unità Pastorale 8)

Olivero don Edoardo è nominato Amministratore parrocchiale della Parrocchia di S. Dalmazzo in Castellinaldo (Unità Pastorale 5)

Rosso don Adriano, mantenendo i precedenti incarichi diocesani, è nominato Amministratore parrocchiale delle Parrocchie di Natività di Maria Vergine in Alba – Frazione Como e S. Rocco in Alba – Frazione Senodelvio (Unità Pastorale 1)

Nomina di Vicario Parrocchiale

Penna don Maurizio, mantenendo i precedenti incarichi diocesani, è nominato Vicario parrocchiale delle Parrocchie di Cattedrale di S. Lorenzo, Ss. Cosma e Damiano e S. Giovanni Battista in Alba, (Unità Pastorale 1)

Nomina di Collaboratori Parrocchiali

Capello don Giuseppe è nominato Collaboratore parrocchiale della Parrocchia di S. Martino in Vezza d’Alba (Unità Pastorale 8)

Gallo don Franco è nominato Collaboratore parrocchiale delle Parrocchie dell’Unità Pastorale 4 – Mussotto

Gallo don Renato è nominato Collaboratore parrocchiale delle Parrocchie dell’Unità Pastorale 1 – Centro Storico

Garabello don Agostino è nominato Collaboratore parrocchiale delle Parrocchie dell’Unità Pastorale 21 – Gallo

Merotta don Mario, mantenendo i precedenti incarichi diocesani, è nominato Collaboratore parrocchiale delle Parrocchie di Madonna della Neve in Monforte d’Alba, Ss. Pietro e Paolo in Monforte d’Alba – Frazione Perno S. Margherita in Roddino (Unità Pastorale 22)

Nomina di Canonico del Capitolo della Cattedrale

Rosso don Adriano è nominato Canonico effettivo del Capitolo della Cattedrale

Le suddette nomine entreranno in vigore a partire dal 1° settembre 2021

Nomina di Vicario Episcopale

Racca don Piero, mantenendo i precedenti incarichi diocesani e parrocchiali, è nominato Vicario Episcopale per la formazione, i ministeri laicali e il “cammino sinodale”

Nomine per gli Uffici Diocesani

Chiesa don Andrea, mantenendo i precedenti incarichi parrocchiali, è nominato Collaboratore dell’Ufficio diocesano per la liturgia

Isnardi sig. Micael è nominato Direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale sociale e del lavoro

Marengo prof. Luciano è nominato Direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale scolastica

Penna don Maurizio, mantenendo i precedenti incarichi diocesani, è nominato Direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale giovanile e vocazionale

Reggio dott. Piero è nominato Collaboratore dell’Ufficio diocesano per la pastorale sociale e del lavoro

Trinchero rag. Silvia è nominata Economo diocesano e Direttore dell’Ufficio amministrativo della Diocesi

Altri incarichi

Fissore dott.ssa Sara è nominata Direttore Amministrativo del Seminario diocesano

Rosso don Adriano, mantenendo i precedenti incarichi diocesani, è nominato Direttore dell’Istituto diocesano di Musica Sacra

Le suddette nomine entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2021

cs