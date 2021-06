coronavirus-nel-mondo,-londra-prolunga-al-19-luglio-le-restrizioni.-johnson:-preoccupati-per-la-variante

Gran Bretagna, restrizioni per altre 4 settimane

Il primo Ministro britannico boris johnson ha annunciato ufficialmente che sarà posticipata di quattro settimane, dunque al 19 luglio, la revoca delle ultime restrizioni in inghilterra per combattere l’epidemia di coronavirus, a causa di un’impennata dei casi legati alla variante delta, apparsa originariamente in india. “Siamo molto preoccupati per questa variante che si sta diffondendo più velocemente del previsto rispetto alla roadmap di febbraio”, che prevedeva una piena riapertura il 21 giugno, ha spiegato Johnson, che preferisce quindi “aspettare il 19 luglio, per dare al servizio sanitario il tempo necessario” per superare la nuova emergenza.

“In Venezuela situazione fuori controllo”

La pandemia in Venezuela è “fuori controllo”: l’allarme è stato lanciato dalla Ong Medicos Unidos de Venezuela (Muv) secondo la quale non ci sono certezze nelle informazioni fornite dalle autorità nè su quello che succede negli ospedali. “E’ sempre più evidente che non c’è controllo delle informazioni. Non c’è controllo della morbilità. Non c’è controllo dei decessi. Non c’è controllo di ciò che accade negli ospedali e non c’è controllo neanche delle vaccinazioni. Questo è un allarme, la pandemia in Venezuela è fuori controllo”, ha scritto la Ong sul suo account Twitter. Il Muv si è attivato dopo che nella squadra di calcio della nazionale venezuelana, arrivata in Brasile per partecipare alla Copa America, sono stati rilevati 11 casi di Covid, oltre a quello del capitano che non è partito proprio a causa del contagio.

L’India migliora

L’India ha segnalato lunedì 70.421 nuove infezioni da Covid nelle ultime 24 ore, la più bassa dal 31 marzo, secondo i dati del ministero della Salute. Un segnale positivo che arriva quando nel mondo cresce l’allarme per la variante Delta, nata proprio nel Paese asiatico. Il numero totale di casi ora pari a 29,51 milioni, mentre i decessi totali sono a 374.305. L’India ha aggiunto 3.921 morti dall’inizio delloa pandemia.