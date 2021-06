Briganti a Milano, 2 giorni al Pacta Salone per la legalità nello sport.

Il cortile all’aperto del PACTA SALONE di via Ulisse Dini 7 a Milano ospita il 18, 19 giugno 2021 alle ore 20.45 BRIGANTI A MILANO: due serate parte del Progetto DonneTeatroDiritti dedicate alla legalità e allo sport nelle periferie.

Lo sport è un mezzo per incidere negli ambienti degradati dei grandi agglomerarti urbani, valorizzare i giovani e affrancarli dalla schiavitù della criminalità organizzata. Il cortometraggio/documentario BRIGANTI, diretto da Bruno e Fabrizio Urso, verrà proiettato per raccontare la realtà associativa “Briganti Rugby” di Librino, punto di riferimento per i ragazzi che vivono nella periferia di Catania. Prodotto da Point Nemo con il contributo del Mibact DG Cinema e di DGAACP “Cineperiferie 2018” – Distribuzione internazionale: Journeyman Picturessui.

Durante la serata verranno proiettati anche video su altre situazioni simili in Brasile e in Mozambico, si parlerà delle periferie in Italia, da Librino passando da Scampia fino a Gratosoglio con la presenza di: Bagoli Luciano, Nuova Atletica 8 – associazione che opera a Milano in Zona 5 e a Rozzano; Acito Alessandro, A.S.D. RugBio – associazione dell’hinterland milanese che sostiene attività di social rugby per i minori a Maputo, nella capitale del Mozambico, dove opera anche attraverso la squadra del Maputo Rugby Club; Rapalli Matteo, A.S.D. CHICKEN RUGBY; Abate Mauro, A.S.D. OLD BABBYONS RUGBY CLUB.

Letture e musica dal vivo del cantante Brigante Giuseppe Mendola accompagneranno la serata.

Le due serate, a ingresso libero, previa prenotazione, hanno lo scopo di raccogliere fondi per I Briganti di Librino che hanno subito attentati da parte della malavita di Catania, con la distruzione della Club House, incendiata insieme al loro pulmino, a causa del loro impegno sociale nel dare uno scopo ai ragazzi di Catania attraverso il gioco del Rugby.

Il cortile del PACTA SALONE potrà ospitare 92 posti a sedere + due carrozzelle. L’ingresso avverrà con rispetto del protocollo che prevede distanziamento, accesso con mascherina, gel disinfettante all’ingresso, misurazione della temperatura e acquisto dei biglietti prevalentemente online.

In caso di maltempo lo spettacolo andrà in scena all’interno del teatro.