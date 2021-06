Arriva Masantonio – Sezione Scomparsi dal 25 giugno 2021

Masantonio – Sezione Scomparsi fiction su Canale 5 quando esce? Il 25 giugno 2021

La storia della fiction Masantonio – Sezione Scomparsi, inizialmente intitolata solo Masantonio, è molto lunga. Anche noi di Tvserial.it ne abbiamo parlato già nel 2019: il primo ciak risale al 29 aprile 2019. Poi in Italia non se ne sente più parlare per parecchio tempo. Masantonio – Sezione Scomparsi, fiction per Canale 5, quando esce? L’uscita è fissata per il 25 giugno 2021.

Masantonio – Sezione Scomparsi in Italia non va in onda in prima visione assoluta. La fiction è già stata trasmessa in Francia sulla rete a pagamento francese Polar + che appartiene al gruppo Canal+ di Vivendi. Sempre Polar + ha proposto per i telespettatori francesi anche Imma Tataranni – Sostituto Procuratore.

Dove è girato Masantonio – Sezione Scomparsi?

Stando alle informazioni che già abbiamo dal 2019, Masantonio – Sezione Scomparsi è girato tra Roma e Genova. Ai tempi sono annunciate diciassette le settimane per portare a termine la fase di shooting della fiction, iniziata alla fine di aprile del 2019.

Masantonio – Sezione Scomparsi quante puntate ha e promo

Quante puntate ha Masantonio – Sezione Scomparsi? Sono dieci gli episodi che compongono la prima stagione di questa fiction per la regia di Fabio Mollo e prodotta da Cattleya.

Essendo già andata in onda in Francia, ti proponiamo qui sotto un promo, condiviso sull’account Twitter verificato di CANAL+ Series.

De retour dans la police après 20 ans d’absence, le détective Elio Masantonio se lance à recherche d’une jeune fille portée disparue 6 mois auparavant… Retrouvez #Mansantonio dès maintenant sur POLAR+, disponible avec CANAL+ pic.twitter.com/vvJYoZ3nyp — CANAL+ Séries (@CanalplusSeries) January 5, 2021

Il promo in italiano è pubblicato da Mediaset Play Infinity il 3 giugno 2021 e lo trovi al link!

Masantonio – Sezione Scomparsi quando va in onda su Canale 5? Programmazione

Ecco quando vanno in onda gli episodi di Masantonio – Sezione Scomparsi su Canale 5 in prima serata:

Prima puntata – venerdì 25 giugno 2021

– venerdì 25 giugno 2021 Seconda puntata – venerdì 2 luglio 2021

– venerdì 2 luglio 2021 Terza puntata – venerdì 9 luglio 2021

– venerdì 9 luglio 2021 Quarta puntata – venerdì 16 luglio 2021

– venerdì 16 luglio 2021 Quinta puntata – venerdì 23 luglio 2021

ATTENZIONE: la programmazione di Masantonio – Sezione Scomparsi è soggetta a variazioni.

Masantonio – Sezione Scomparsi trama e anticipazioni

Elio Masantonio (Alessandro Preziosi) è un detective dai modi un po’ bruschi. Ha alle spalle un passato difficile. Nonostante questi aspetti che potrebbero nuocere alla sua vita personale e professionale, è molto abile nel suo lavoro. Nella ricerca di persone scomparse adotta due assi nella manica. Il primo è una sensibilità notevole, sebbene nascosta per bene. Il secondo è una tecnica particolare per non dire unica.

Il detective si immedesima in coloro che sta cercando instaurando con quelle persone un dialogo vero e proprio. Sono loro i principali interlocutori delle sue giornate, essendo un uomo solo e tormentato.

Elio Masantonio può contare sulle sue capacità, sul suo fascino e su una grande amica: Valeria (Claudia Pandolfi).

Masantonio – Sezione Scomparsi cast, attori e personaggi

Claudia Pandolfi, qui in una scena di Chiamami Ancora Amore. Credits: Fabrizio de Blasio e Rai

Quali sono gli attori nel cast di Masantonio – Sezione Scomparsi e quali personaggi interpretano?

Alessandro Preziosi è un volto più che noto per il pubblico italiano. Tra i suoi progetti televisivi ci sono Liberi di scegliere in cui interpreta Marco Lo Bianco, Sotto copertura: La cattura di Zagaria in cui è Michele Zagaria, I Medici in cui interpreta Brunelleschi e Non Mentire in cui è Andrea Molinari. Qui è il protagonista: Elio Masantonio.

Un’altra attrice nel cast di Masantonio – Sezione Scomparsi è Claudia Pandolfi. Recita anche in Chiamami ancora amore, Tutta Colpa di Freud, Gli orologi del diavolo e Baby – solo per citare qualche fiction a cui prende parte – qui interpreta Valeria.

Il cast di Masantonio – Sezione Scomparsi vanta anche la presenza di Bebo Storti. Tra le altre cose lo vediamo in qualche episodio di 1992, Non uccidere e Rocco Schiavone (terza e quarta stagione).

Fabio Mollo è alla regia. Prima di questo progetto è il co-regista di sedici episodi di Tutto può succedere e lavora a dodici puntate della serie tv Come Quando Fuori Piove con Lorenzo Gioielli, Virginia Raffaele e Nicola Rignanese.